Loutky, či psychopati na trůně?

Je to senzace, přitom pravda, i když vypadá jako »kachna«. Před pár hodinami se svět dozvěděl, že šéf sboru náčelníků spojených štábů USA, čtyřhvězdičkový generál Mark Milley, v době volby nového prezidenta zavolal do Číny svému generálskému protějšku a řekl mu o své obavě, že Trump v rámci předvolebního boje, aby dokázal svou rozhodnost, chce uskutečnit útok na Čínu. Milley generála Li volal prý ještě jednou. Mělo to být po Trumpově porážce, v době jeho výzev, jež vedly k napadení Kapitolu, a upozornil ho, že generálové takovému neuváženému kroku zabrání.

Ve stejné době jsme si mohli na Seznamu přečíst informaci o tom, že Bidenův štáb vypíná projevy prezidenta či jeho vystoupení »na živo«, protože má strach o to, co Biden může říct a co může mít velké důsledky.

Na jedné straně je dobře, že i v USA jsou lidé, kterým jde o víc, než někoho přetrumfnout, anebo dokonce vtáhnout Spojené státy, či třeba svět, do neřešitelných či dlouhodobě působících problémů. Na druhé straně jde o svědectví, že prezidenti USA jsou buď jenom loutky, anebo cowbojové, kteří jako psychopati měli sedět jinde než v Oválné pracovně Bílého domu. Všemocný kapitál má tedy páky, jak zajistit své zájmy, jež se mohou od jeho cílů lišit poté, co vybraný kandidát se opravdu stane prezidentem. Že by Trump chtěl zvolit jako volební argument byť třeba lokální válku s Čínou, mi připadá jako konstrukce. Jenže ve Spojených státech a v jejich politice i to nejnesmyslnější se občas událo. Mnohdy i to, co vypadá jako nesmysl, mělo svůj tajnými službami promyšlený čin. To, že americký prezident je loutka, alespoň v poslední době, si můžeme myslet, ale to je tak všechno. Loutky totiž mají své vodiče. Nikdy nemohou hrát svou roli samy.

Trump byl také loutka. Čí, nevím, jen si mohu myslet. Jen občas ve svém velikášství vypadl z role. Pak zřejmě museli nastoupit ti Milleyové. Biden také patří do loutkohry. Jen jeho vodiči jsou jiní. To, že rozumnější než ti Trumpovi, si můžeme myslet, ale to si mnozí z nás už mysleli, když kandidátku Obamy, jestřába Hillary Clintonovou, porazil právě on. Biden sice vyhrál nad Trumpem, ale ne nad jeho a svými vodiči. A toho je třeba se bát.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM za Jihomoravský kraj