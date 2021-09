Kancléřský kandidát Armin Laschet. FOTO - Wikimedia commons

I v poslední debatě vedla SPD

Konzervativní kandidát na německého kancléře Armin Laschet v nedělní televizní debatě čelil přesile sociálního demokrata (SPD) Olafa Scholze a kandidátky Zelených Annaleny Baerbockové, kteří vystupovali většinou jednotně. Tak hodnotí německá média poslední společnou diskusi trojice hlavních uchazečů o kancléřský úřad po Angele Merkelové, jež po 16 letech v čele SRN odchází z politiky.

»Scholz znovu a znovu zkoušel soudržnost se Zelenými, zatímco bral spolu s kandidátkou Zelených Annalenou Baerbockovou kandidáta unie CDU/CSU Armina Lascheta do kleští,« napsala DPA. Toho, že Scholz si s Baerbockovou ve většině témat notoval a že oba kritizovali volební program Laschetovy unie, si povšiml také deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). »Bylo nápadné, jak byli SPD a Zelení v mnoha bodech jednotní,« napsal list. Dodal, že žádný z kandidátů neučinil na poslední chvíli nový výraznější předvolební slib.

Koalici s Levicí nevyloučili

Laschet podle časopisu Der Spiegel nastoupil do debaty opět v bojovném módu, zatímco Scholz, jemuž průzkumy slibují volební vítězství, se snažil zachovávat rozvahu a vyvarovat se chyb. Konzervativec opět útočil na Scholze i Baerbockovou kvůli zvyšování daní, což byl podle časopisu jeden z mála momentů, kdy soc. dem. kandidát ostře reagoval. Lascheta obvinil, že unie chce ulevit těm s největšími příjmy, což označil za nesolidární a neufinancovatelné. »Mně jde o důstojnost občanů,« prohlásil Scholz. Kritizoval, že plány konzervativců na daňové úlevy přijdou ročně na 30 miliard eur (761 miliard korun). »Olaf Scholz a Annalena Baerbocková podpořili spojenectví svých stran a přejí si unii v opozici. Oba vyloučili koalici s protiimigrační Alternativou pro Německo (AfD), ale nikoli s Levicí,« shrnul obsah debaty deník Der Tagesspiegel.

Průzkum: 26 % pro soc. dem.

Společnou debatu, jež byla před nedělními parlamentními volbami 26. září poslední, vyhrál podle průzkumu Forsa stejně jako obě předešlé diskuse Scholz. Bylo o tom přesvědčeno 42 % respondentů. Lascheta označilo za vítěze 27 % účastníků ankety a Baerbockovou 25 %. Scholzova SPD je favoritem i předvolebních průzkumů. Podle agentury Insa, jež sondáž vypracovala pro nedělník Bild am Sonntag, by SPD ve volbách získala 26 %, na druhém místě s 21 % by skončila CSU/CSU a třetí by s 15 % byli Zelení. Do Spolkového sněmu by se ještě s 12 % dostali liberálové (FDP), s 11 procenty AfD a se šesti procenty Levice (Die Linke.).

(ava, čtk)