Řeka Bečva. FOTO - Wikimedia commons

Havárie na Bečvě poukázala na mnoho nedostatků

Sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě v závěrečné zprávě zkritizovala postup úřadů při vyšetřování havárie. Zároveň doporučila zahájit inventarizaci a digitalizaci kanalizačních soustav, především těch s potenciálním rizikem vzniku ekologické havárie.

Komise závěrečnou zprávu zveřejnila, přesně rok po havárii, která poničila biotop na 40 kilometrech řeky. Na provedení výslechů a vypracování zprávy měla komise necelé dva měsíce.

Podle předsedkyně Marie Pěnčíkové (KSČM) komise pracovala velmi intenzivně a pružně. »Musím říct, že i když byla komise složena ze zástupců všech politických stran v Poslanecké sněmovně, tak její jednání byla poměrně konstruktivní a věcná. Samozřejmě občas docházelo k diskusím a neshodám, a to i nad závěrečnou zprávou, každopádně i tato zpráva byla nakonec nějakým kompromisem, kdy jsme řešili některé věci opravdu formulačně tak, ať sednou všem kolegům, takže nakonec byla přijata téměř jednomyslně,« řekla Pěnčíková našemu listu. Připomněla, že závěrečnou zprávu nepodpořil pouze jeden člen komise. »Myslím si, že to bylo celkem úspěšné jednání a ač ne všechny návrhy do zprávy jsem třeba já podpořila, tak s jejím celkovým konceptem nemám problém a zvedla jsem pro ni ruku,« dodala předsedkyně komise. Zároveň si posteskla, že navzdory dohodě členů komise někteří tuto dohodu nedodrželi a média informovali ještě před zveřejněním zprávy.

Marie Pěnčíková.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na Twitteru uvedl, že jde o »první sněmovní vyšetřovací komisi, která byla ustanovena k živému policejnímu spisu«. Považuje to za důkaz toho, že jde o politické zadání se snahou ovlivnit říjnové sněmovní volby.

Špatně nastavené postupy

Poslanci se v závěrečné zprávě usnesli mimo jiné na tom, že nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). V den havárie v neděli 20. září 2020 podle komise mimo jiné pochybil pracovník Oblastního inspektorátu (OI) ČIŽP Brno, který dostal informace od pracovníka vodoprávního úřadu a inspektora OI ČIŽP Olomouc, nevyjel však na místo. Měl přitom podle komise informace, že jde o havárii většího rozsahu s úhynem ryb a že pravděpodobný původce znečištění je v jeho místní příslušnosti. Zástupce OI ČIŽP Brno situaci konzultoval telefonicky.

Zástupce OI ČIŽP Olomouc prověřoval jen v Hustopečích nad Bečvou, přitom jako místo zdroje kontaminace už v den havárie byla označena Choryně, náležející do příslušnosti OI ČIŽP Brno. Pracovník tamního inspektorátu podle komise pochybil i tím, že v den havárie neinformoval ředitele OI ČIŽP Brno.

Vzhledem k tomu, že byly zasaženy dva správní obvody obcí s rozšířenou působností, měly podle komise jejich vodoprávní úřady informovat krajský úřad. Ten ale dostal podle zdrojů poslanců informace až den po havárii.

»Ne všechny orgány státní správy zareagovaly úplně dobře v daný moment, ukázalo se, že v takovéto krizové situaci nejsou postupy nastaveny tak, aby ta situace byla, pokud možno co nejrychleji zvládnuta, aby každý orgán z těch, kterých se to týká, to znamená Česká inspekce životního prostředí, vodohospodářské úřady, zástupci povodí a další složky věděly, kdo velí, kdo rozhoduje v daný moment, kdo dává pokyny a podobně, to tam prostě zahaprovalo,« konstatovala Pěnčíková.

Mrtvé ryby sklízeli rybáři

Za chybu poslanci považují například i to, že z výjezdu byli staženi hasiči a mrtvé ryby sklízeli rybáři. »To byla chyba, měli to dělat hasiči,« uvedla Pěnčíková. Chyb, které členové komise konstatovali, bylo podle ní více, a i když nebyly úmyslné, příslušné orgány postupovaly podle svých vnitřních pravidel, tak na téhle situaci se ukázalo, že příslušné předpisy, postupy a metodické pokyny na sebe nenavazují.

Členové komise proto vypracovali určité podněty k tomu, co by se mělo změnit. »Vzhledem k časovému tlaku, ve kterém jsme byli, tak bylo nemožné zpracovat je do nějakých konkrétních legislativních předloh, takže v podstatě jsou to podněty, u kterých doufáme, že se tím budoucí Poslanecká sněmovna bude zabývat,« dodala Pěnčíková.

V případě legislativních opatření komise uvítala snahu o přípravu novely vodního zákona, která by řešila zjištěné nedostatky. Přesně specifikovaná by v něm měla být havárie mimořádného rozsahu. Zákon by měl podle poslanců také stanovit vyšší sankce za neohlášení havárie nebo nečinnost při havárii. Potřeba je podle nich jasně stanovit, že náklady na zneškodňování havárie i nápravná opatření je povinen uhradit původce havárie. V této souvislosti upozornili na v praxi neuplatňované uložení nápravných opatření podle zákona o ekologické újmě.

Chyby u odběru vzorků

Také samotný odběr vzorků nebyl podle komise dostatečně koordinován. V den havárie byl odebrán pouze jeden, avšak ne z potenciálně rizikových výustí. Vzorky měly být podle komise zajištěny maximálně do hodiny od příjezdu na místo, a to nejen po proudu řeky, ale i výše po toku z vyústění, která do Bečvy vedou. To se však stalo až následující den, a to jen z některých vyústění.

Jako problematické se ukázalo i bezprostřední vyhodnocení vzorků, míní poslanci. Byla podle nich možnost vzorky analyzovat v řádu hodin v laboratořích Povodí Moravy, zpracovávaly se ale až ve středu v laboratořích Vodovodů a kanalizací. Komise to považuje za selhání organizace práce ČIŽP a vodoprávního úřadu.

Mimo to komise doporučila zahájit celorepublikovou inventarizaci a digitalizaci kanalizačních systémů, především těch s potenciálním rizikem vzniku ekologické havárie. K chybám při odběrech kontaminované vody podle zjištění poslanců vedla skutečnost, že neexistuje jasná elektronická evidence kanalizací, především těch kolaudovaných v minulém století. Preciznější by měly být metodické pokyny a postupy v nich obsažené by měly jasně stanovené zodpovědné osoby trénovat. Pro obdobné havárie lze také doporučit případné zvážení vyhlášení krizového stavu, uvádí závěrečná zpráva.

Vyšetřovatelé podle komise pochybili i tím, že nebyli vyslechnuti přímí svědci z řad rybářů, stejně jako vedoucí vodoprávního úřadu z Valašského Meziříčí.

Komise požádala předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) o svolání mimořádné schůze. Měla by se sejít do konce září.

(jad)