Pamětnice Anežka Nezvalová a Helena Veselá s pravnukem Ludvíka Svobody Miroslavem Klusákem u hrobu Ludvíka Svobody a jeho rodiny v Kroměříži. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Současná paměť národa je děravá

Dvacátého září uplynulo 42 let od úmrtí prezidenta ČSSR, armádního generála Ludvíka Svobody (1895-1979), hrdiny dvou světových válek, v nichž bojoval za svobodné Československo. U jeho kroměřížského hrobu, v němž dlí také jeho manželka Irena rozená Stratilová a je symbolickým kenotafem nacisty zavražděných příslušníků rodiny, se v sobotu 18. září sešli zástupci veřejnosti, jež pojí úcta k této mimořádné osobnosti československých dějin.

Organizátorem akce byl Republikový koordinační výbor Vlasteneckého sdružení antifašistů (VSA). Jeho místopředseda Josef Liška pietní akt zahájil slovy, že vlastenec Ludvík Svoboda vedl své spolubojovníky od vítězství k vítězství a přivedl je spolu s Rudou armádou, vítězně, urputnými boji východní fronty domů, »z Buzuluku až do Prahy«.

Miroslav Klusák, pravnuk Ludvíka Svobody, zastoupil svou babičku profesorku Zoe Klusákovou Svobodovou, která byla omluvena. Připomněl, že 10. září tomu bylo 80 let od vysazení prvního vojenského výsadku S1/R na území někdejšího protektorátu, jehož členy ukryla manželka Ludvíka Svobody a její rodina. Zaplatili za to krutě životy svých blízkých – tak jako další odbojáři. »Před 80 lety se propojily příběhy zahraničního odboje s osudy domácího odboje,« zdůraznil Klusák s tím, že i on patří k lidem, kteří by se vůbec nenarodili, kdyby odbojáři nebojovali, kdyby nedošlo k porážce fašismu. »Právě proto je silným pocitem uvědomit si tuto vděčnost, z níž vyplývá povinnost tento příběh připomínat a předávat jej další generaci.«

Symbol slovanského bratrství

Důraz na společně prolitou krev v boji proti fašismu a nacismu ve druhé světové válce položil generální konzul Ruské federace v Brně Alexander Kalačev. »Pro nás je Ludvík Svoboda a historie 1. čs. armádního sboru symbolem slovanského bratrství, spolupráce a připravenosti pomoct v těžké době. Pamatujeme si tu hroznou dobu, kterou prošly naše národy, a snažíme se předat tuto památku našim dětem a potomkům. Snažíme se, aby historie druhé světové války nebyla zapomenuta ani změněna,« řekl.

Předseda Společnosti Ludvíka Svobody Ludvík Engel, syn vojáka armádního sboru, jemuž Svoboda velel, informoval, že se připravuje k vydání kniha o Ludvíku Svobodovi nazvaná příznačně Symbol.

»A znovu půjdu do boje…«

»Smrt Ludvíka Svobody 20. září 1979 hluboce zasáhla český a slovenský národ stejně jako předtím smrt T. G. Masaryka,« poznamenala ve své řeči Miroslava Poláková, gymnaziální profesorka, která vede své studenty k úctě k hrdinům protifašistického odboje. Přišly se s ním rozloučit desetitisíce lidí, smuteční průvod procházel Prahou. Jako TGM byl i Svoboda symbolem statečnosti, kterou zasvětil svému národu. Ludvík Svoboda, jak připomněla profesorka Poláková, požádal písemně J. V. Stalina, aby Čechoslováci v zahraničí mohli aktivním bojem pomstít všechna utrpení a zločiny spáchané na jejich národech i jiných národech světa. »Válka je strašná, svou hrůzou, nesmyslností,« citovala Svobodovy myšlenky, »válka má jedinou logiku – vybírá si za oběť největší hodnoty, nejcennější a nejušlechtilejší lidi. Ničí naději a pokrok lidstva. Válku nenávidím ze všeho nejvíc, a přesto nebudu váhat ani na okamžik a znovu půjdu do boje, kdyby cizí agresor napadl mou vlast.«

»Nevytratila se z českého národa hrdost?« položila Poláková otázku vnímavému auditoriu, které bylo často i dojato tím, co zaznělo na kroměřížském hřbitově. Je pamětí národa to, že většina jeho příslušníků nezná osudy, ba ani jména rodiny Svobodovy a Stratilovy? »Není paměť národa vždy na místě jen tam, kde se to hodí? To tady už bylo. A myslím, že současná paměť národa je děravá,« zakončila své zamyšlení.

Žijeme v šílené době

Podle místopředsedy ČSBS Emila Kulfánka se scházíme »v šílené době, kdy se pravda vydává za dezinformaci a dezinformace za pravdu, dějiny českého národa jsou překrucovány, nejvýznamnější osobnosti našeho národa jsou špiněny a pomlouvány«. V některých případech i z ČT, jíž jsou všichni lidé koncesionáři, slyšíme špinění Ludvíka Svobody - pokračoval Kulfánek - a jako zavrženíhodné a neodpustitelné označil veřejné pohanění Svobodova jména moderátorem Železným, jenž zpochybnil pojmenování pražského nábřeží jeho jménem. Kulfánek upozornil na aktuální projevy revanšismu od složek sudetoněmeckého landsmanšaftu, například v činnosti české Ackermann-Gemeinde na letním »česko-německém pikniku« na Vyšehradě. Dnes jsou prezidenti Svoboda a Edvard Beneš viněni i za tzv. divoký odsun německého obyvatelstva, uvedl. Vyzval k vytrvání součinnosti vlasteneckých spolků, sdružených společně s ČSBS ve Vlasteneckém fóru, hájícím vlastenecké tradice čs. a českého státu.

Že žijeme v podivné době, akcentoval také zastupitel Zlínského kraje Vladimír Zlínský. »Padouši jsou stavěni na společenský piedestal a sochy velitelů armády, která nás osvobodila od okupantů, jsou odstraňovány – v době, kdy si nikdo z vládních činitelů ani masmédia nevzpomenou na výročí hrdiny, který bojoval v obou světových válkách a projevil během svého života opakovaně odvahu a odhodlání,« řekl.

Na závěr promluvil Josef Augustin, synovec dvou pamětnic, které jako malá děvčátka zahlédly Irenu a Zoe Svobodovy v době, kdy se skrývaly ve sklepení jednoho domu v obci Džbánice. Sestry Anežka Nezvalová a Helena Veselá, dnes již dámy v letech, pobývaly ve vedlejším stavení. Ve Džbánicích se úkryt Svobodových podařilo udržet v tajnosti a díky tomu Svobodovy ženy, ale i všichni Džbáničtí německou okupaci přežili, jinak by následovali osud Lidic a Ležáků.

Augustin přednesl jménem VSA návrh na zřízení pamětní desky v obci Džbánice, která by připomínala památku Ludvíka, Ireny a Zoe Svobodových. Se vstřícností obce lze počítat.

Na závěr předal Liška prostřednictvím konzula vzkaz vedení Ruské federace: V ČR žijí vedle nevděčných politiků především dobří lidé, »kteří nezapomínají na to, kdo nám pomohl, když nám bylo nejhůře«.

Pietního aktu se účastnili také místostarosta města Kroměříže Karel Holík, delegace VSA Prostějov a Olomouc, které přijely v hojném počtu autobusem, VSA Jilemnice, KČP ad. Symbolickou stráž stáli u hrobu svého někdejšího vrchního velitele vojáci a vojákyně Armády ČR.

