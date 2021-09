Všechno má někde příčiny

Nesleduji tak podrobně soud v Paříži s těmi, kteří v listopadu roku 2015 zavraždili či napomohli zavraždit 130 nevinných obětí. Bylo to tehdy ve jménu tzv. Islámského státu. Jen jediný přímý atentátník byl zadržen, odmítl sice vypovídat, ale přitom si neodpustil prohlásit, že jejich akce, tedy atentátníků, nebyla údajně namířena proti lidem, ale proti francouzskému státu, který měl svými leteckými nálety na území, které ovládala organizace Daeš, tedy Islámský stát, zabíjet civilisty, mezi nimi ženy a děti. Reagoval přesně tak, jak požaduje islámské právo šaría, tedy oko za oko, zub za zub.

Salah Abdeslam, Francouz, syn marockých přistěhovalců, tak hodil rukavici svým soudcům, a nejen jim, ale i obětem hrůzného vraždění a nám Evropanům obecně. Není divu, že se po zveřejnění těchto slov zvedla ve Francii vlna odporu. Bohužel, jeho hrůzná logika má, z pohledu muslimských náboženských fanatiků, své ratio: Zabil jsi, budeš zabit. A protože není možnost se pomstít představitelům země, mstí se na nevinných jen za to, že jsou.

Terorismus je hrůzná odpověď na skutečná či vymyšlená příkoří. Má ovšem své příčiny. Jedním je problém zařazení migrantů a jejich potomků do normálního života, nedostatek práce, odsunutí na okraj společnosti. Je pak jednoduché pro nějakou skupinu radikálů nebo stoupenců radikálního Islámu získat zvláště mezi mladými své příznivce. Přijmout migranty je jedna věc, ale zapojit je do života druhá. Těžší. Za kapitalismu zcela nemožná. Když poté si nějaká země, nebo skupina zemí, hraje ve světě na pány, kteří mohou všechno, nelze se divit hrůzným vyústěním. Francie navíc patří mezi státy, které v koloniích získávaly nesmírné bohatství, suroviny, lidské zdroje, strategické výhody. K potlačení odporu používala armádu, policii, soudy, Cizineckou legii. Za její vlády zůstaly statisíce mrtvých a děsivé ekonomické problémy, před nimiž někteří utíkají do metropole domnívajíce se, že tady získají životní naději. Nesehnali. Jen zase pendreky a bídu.

Ne, neschvaluji atentáty, vraždění pro víru, odplatu či cokoli. Odsuzuji je. Jen hledám začátek, který v konečném stadiu znamenal smrt 130 lidí a poté dalších v různých vlnách a v různých městech. Odmítám právo zabít druhého. Ostatně vznik Islámského státu, toho Daeš, vyvolala vojenská akce NATO v čele se Spojenými státy a těmi, kteří je slepě následovali, tedy i Francie, v Iráku, Sýrii, Libyi, Afghánistánu… A bohužel i my jsme členy tohoto agresívního paktu.

Odmítám i islámský terorismus a jeho výklady práva, středověk ve 21. století. Jen bych chtěla, aby se lidé zamysleli nad tím, co způsobilo jeho aktivizaci. Zároveň odmítám nekontrolovatelnou migraci do Evropy, protože chybějící podmínky pro zařazení migrantů do zdejšího života a mnohdy i jejich kulturní rozdílnost znamenají další budoucí problémy. A útok z listopadu 2015 to jenom naznačil.

Kateřina JIROUSOVÁ, kandidátka KSČM do Poslanecké sněmovny v Jihočeském kraji