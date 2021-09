Další hit pro privatizaci…?

ODS by ráda zase privatizovala. Je totiž dost kamarádů, kteří ještě čekají v řadě na výnosný kšeft. Dokonce i zahraničních. Tak jako zprivatizovala řadu středočeských nemocnic, když hejtmanem byl pan poslanec Bendl, a předtím pod vedením »tatíčka« Klause třeba i potrubí na odpad a to, co vybudovala v obcích JZD, tak by ráda někomu přihrála i Českou poštu, kterou stále ještě vlastní stát. Ty předchozí privatizace byly sice za hranou, ale návrh komunistů »řešit privatizační zločiny« se daří úspěšně blokovat.

Před několika dny se právě k poště vyjadřovali v televizi zástupci několika politických stran. Za občanské demokraty požádala Česká televize o vyjádření bývalého primátora Opavy, dnes jednoho z vůdčích funkcionářů ODS, tedy předsedu jejich poslaneckého klubu Zbyňka Stanjuru. Postavil se za privatizaci a neváhal dokonce zopakovat klišé o tom, že soukromníci jsou lepší hospodáři než stát.

Zdá se ovšem, že jeho informace zamrzly v letech polistopadových. Dnes už totiž tvrzení o lepších hospodářích není právě přesvědčivé. Zprivatizovala se pražská ČKD a nyní se jejími halami, pokud vůbec stojí, prohání vítr. Bylo by dobré tam pana Stanjuru zavézt, aby se podíval. Zprivatizoval se plzeňský pivovar a zisk putuje kamsi do světa. Už není český. Jen stojí na české půdě. Není možné ho totiž odvézt. Zprivatizovaly se komunální služby, rozvod energií, dodávky vody – a cena pro odběratele okamžitě stoupla a stoupá dál a dál. Lidé víc platí, ale majitelé musí mít svůj zisk. Ne zásluhou modernizace, ale zvýšení cen. Atd.

Chápu, že Zbyněk Stanjura nemůže mít informace o všem, co se kolem něho děje. Je poslanec, myslí v jiných dimenzích. Je počítačový expert, bývalý primátor. Tehdy, když vedl Opavu, byl mladý, progresívní. Jenže za jeho vedení se opavská ODS propadla a on sám ve volbách 2014 dokonce nebyl zvolen ani do opavského zastupitelstva. Že by proto, že přece jen z hlediska vývoje zamrzl v letech devadesátých, kdy bylo možné, protože se zhaslo, privatizovat za moudrého vedení Václava Klause všechno? Výsledkem jsou prázdné haly snad v každém našem městě, zbořené fabriky, montovny místo výroben a zisk tam, kde se přece jen vyrábí, putuje komusi do zahraničí nebo kamarádům, kteří kdysi byli u ruky. A zároveň nejsou prostředky na zdraví, na opravy silnic, handrkujeme se nad přidáním seniorům, protože těch je moc a spotřebovávají peníze, které by bylo možné lépe investovat, a ostatně - majetek je nedotknutelný. To spíš života je možné se dotknout.

Že by něco podobného, jako bylo v letech, kdy se zhaslo, chtěl pan Stanjura a s ním jeho ODS udělat i s Českou poštou? Pak je dobře se zamyslet nad tím, zda takové straně dávat svůj hlas.

Milan ŠPÁS