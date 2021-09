Hrdinství

Co je to hrdinství a jakou má cenu? Tyto myšlenky napadly mnohé po neštěstí, které se stalo 15. září v Koryčanech, kde zemřeli dva dobrovolní hasiči po výbuchu plynu. Dva mladí lidé, kamarádi, kolegové, bratři, synové, strýčkové, otec od rodiny. V neděli v pravé poledne pak všechny jednotky hasičů – profesionální, dobrovolné i firemní - držely minutu ticha…

Možná někoho napadne, proč tam proboha lezli? Plyn museli cítit všude, a každý přece ví, že stačí jiskra, a… Ale kdo zná mentalitu dobráků, tedy dobrovolných hasičů, ví, že takto oni vůbec nemyslí. Když je potřeba pomoci, pomůžou. A věřím, že i ti, kteří již nejsou mezi živými, by to udělali při druhé možnosti úplně stejně. Pomoc je prostě na prvním místě.

A i když takto mnozí nasazují vlastní život, dělají to proto, že je to naplňuje. Pomoc druhým je totiž to, co dělá člověka člověkem. Připomnělo mi to vyprávění jedné archeoložky a antropoložky (už si nevzpomenu na jméno), které se v televizi ptali, kdy podle ní začala civilizace. Pravěká sídliště, Mezopotámie, či starověký Egypt? Ne. Podle vědkyně civilizace začala mnohem dřív. A nedokazují to pravěká obydlí, ale zhojená zlomenina lidské stehenní kosti.

Civilizace a člověčenství není jen o budování, rozvíjení, výstavbě monumentů, objevování vychytávek. Civilizace je umění spolu žít a pomáhat si. Známkou civilizace tak bylo to, že společenství lidí se staralo o vážně zraněného druha, který nemohl dobře měsíc chodit, lovit, pomáhat. A i přesto, že nebyl pro společenství užitečný, byl tak jako každý člen důležitý.

Bohužel, dnes v době raketového vzrůstu civilizace na tyhle její základní kameny mnozí zapomínají. Zapomínají na obyčejné lidství. V běhu moderních výdobytků s mobilem v ruce, chvátající do zaměstnání, klidně překročí ležícího člověka. Opilý bezdomovec či senior s akutní příhodou? To neřeší, od toho jsou tu přeci jiní. Ale s tím se z civilizace vytrácí její základ.

Naštěstí je ale většina těch, pro které je pomoc druhým samozřejmostí. A nejde jen o nasazení vlastního života. Je mnoho dalších projevů lidství, pomoci bližnímu. Od práce se seniory, postiženými, dětmi. Ale úplně stačí i každodenní pomoc – uvolnit místo v MHD, pomoci s nákupem, zeptat se, pokud se nám zdá někdo zraněný, nemocný, nešťastný. Každý může být hrdinou. Nikdy nevíte, co váš zájem znamená pro druhé. A někdy i jen pouhý zájem může zachránit život. Buďme civilizovaní, buďme lidmi…

Helena KOČOVÁ