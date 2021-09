Ilustrační FOTO - Pixabay

Bruselským byrokratům musíme vyhovět

Evropská komise odmítla českou žádost o odklad 60 dní ohledně vyjádření, jak se zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Konečnou lhůtu minulý pátek stanovila na středu. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že Česko vyjádření poslat stihne. Odpověď České republiky podle ní bude pozitivní.

Komise v srpnu varovala, že pokud se opatření nezlepší, může zastavit dotace. V dubnu komise zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to odmítá.

»S ohledem na slyšení našeho Generálního ředitelství dne 27. září 2021 ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu trvám na tom, abych do 22. září obdržel vyčerpávající stav provedení (požadovaných opatření, pozn. ČTK),« napsal Franck Sébert z Generálního ředitelství pro regionální politiku. Odkazuje přitom na jednání, které se má konat příští pondělí.

České úřady měly původně poslat dopis s informací, jakým způsobem se aktuálně kontrola střetu zájmů provádí, do 8. září. Ministerstvo pro místní rozvoj, které komunikaci s Bruselem koordinuje, ale v prvním zářijovém týdnu požádalo o posunutí termínu.

Vše, co EK žádá…

»Ač motivaci Evropské komise v této věci můžeme hodnotit jakkoliv, je to oficiální záležitost a měla by být vyřízena,« řekl Haló novinám místopředseda stínové vlády KSČM pro hospodářskou politiku Jiří Dolejš. »Pokud jsou tam stanovené lhůty, je dobré brát je vážně a reagovat, je to na představitelích exekutivy, speciálně na ministerstvu pro místní rozvoj. Požadavek má oficiální charakter a česká exekutiva by měla oficiálně zareagovat. Je zřejmé, že to bude využíváno a zneužíváno ve volební kampani všemi směry. Jedni budou obviňováni z účelovosti, druzí z toho, že jsou ve střetu zájmů, to je v tomto období samozřejmé,« uvedl Dolejš.

Jiří Dolejš (KSČM).

»Reagujeme v termínech tak, jak Evropská komise chce. Plníme vše, na čem jsme s Evropskou komisí domluveni. Termín 22. září stihneme,« řekla Dostálová.

Podle ministryně bude česká odpověď obsahovat to, co Evropská komise žádá. Detaily ale sdělit nechtěla, neboť komunikace s Bruselem je důvěrná. Hlavním požadavkem podle Dostálové bylo, aby ministerstvo průmyslu a obchodu implementovalo metodický pokyn, což učinilo. Neobává se, že by dotace mohly být zastaveny.

Nejsou lidi

Evropská komise požaduje po českých úřadech řadu preventivních a nápravných opatření, která mají zajistit dodržování zákona o střetu zájmů. Například vést seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní či ovládají. Nebo zapracovat do postupů metodické stanovisko, které řeší střet zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy. Česko má nyní Bruselu popsat »probíhající zlepšování systému řízení a kontroly« a uvést termín pro jeho dokončení. A požaduje také informace o »opětovném ověření, které má být provedeno u 12 operací spolu s deadlinem pro jejich dokončení«.

Hloubkovou prověrku dosud nekontrolovaných 12 projektů dceřiných firem Agrofertu Evropská komise nařídila v návaznosti na audit ke střetu zájmů už vloni v říjnu. Provést ji mělo ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo v dopise s žádostí dva důvody pro odklad termínu - složitost změn současného systému, pokud jde o předcházení střetu zájmů, a také pandemickou situaci, kvůli které v Česku nebyl dostatek odborníků, kteří by požadované ověření 12 projektů Agrofertu provedli.

(ng)