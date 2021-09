Ilustrační FOTO - Pixabay

Konopí dostalo 240 pacientů

Centrum léčby bolesti ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně vypsalo letos recept na léčebné konopí 240 pacientům.

V Brně na mezinárodní konferenci ke konopí to řekl vedoucí lékař centra Radovan Hřib. Loni léčil konopím 220 lidí, rok předtím to byly desítky pacientů. Nárůst nastal v roce 2020, kdy léky z konopí z 90 procent začaly hradit pojišťovny. Dříve byly pro některé pacienty drahé, nyní se k nim podle Hřiba může dostat každý, kdo je k léčení nemoci potřebuje. Slouží pro léčbu bolesti, ať už u nemocí onkologických, degenerativních nebo autonomních.

U některých pacientů Hřib používá konopí jako jediný lék, protože jim jiné léky nezabírají nebo je nesnášejí dobře, u jiných je kombinuje s jinými léky, jako například s opiáty. Letos vypsal alespoň jeden recept už 240 pacientům, což je více než za celý loňský rok, kdy jich bylo 220. Předtím léčil konopím desítky lidí. »Zlom nastal v roce 2020, kdy léčebné konopí z 90 procent začaly hradit pojišťovny. Lidé si tak měsíčně doplatí zhruba 100 korun, kdo má vyšší dávky, vejde se do pětistovky,« uvedl Hřib. Bez úhrady pojišťoven by lidé platili tisíce.

Podle Hřiba svatá Anna tvoří asi 15procentní podíl léčby konopím v zemi. »Počtem pacientů jsme schopní se porovnávat s velkými evropskými i světovými pracovišti, kde pracují s konopím,« poznamenal Hřib. Většina jeho pacientů, a to až 98 procent, bere tobolky z konopí, které nemocnice vyrábí. Má také vaporizační místnost pro inhalaci konopí. Letos nemocnice otevřela experimentální pěstírnu. Je tak prvním zdravotnickým zařízením, které konopí pěstuje. Sloužit bude k výzkumným účelům, časem by je chtěla po legislativních úpravách užívat i v praxi. Konopí se dováží ze zahraničí a nyní ho na základě smlouvy se Státním ústavem pro kontrolu léčiv pěstuje slušovická firma Elkoplast.

V ČR se už nějakou dobu diskutuje o legalizaci konopí, aby si ho lidé mohli pěstovat sami. Podle Hřiba někteří odborníci tvrdí, že každé konopí je léčivé, v pěstování doma ale vidí i negativa. »Při pěstování doma člověk neví, jaký obsah látek konopí má. Když to vyrobíme my, víme, kolik tam toho je, a proto můžeme dávat stále stejnou potřebnou dávku. Roli hraje i bakteriální čistota, plísně. A konopí také dokáže vytáhnout staré neřády z půdy, které tam jsou za 20 i 30 let. A to všechno pak do sebe člověk dostává,« přiblížil Hřib rozdíl proti tomu, než když se konopí pěstuje v laboratorních podmínkách.

(cik)