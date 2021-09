V Německu kandidují extremisté, zahrádkáři i recesisté

O přízeň německých voličů se v parlamentních volbách v neděli neucházejí jen zavedené strany, ale opět jsou k mání i subjekty velmi netradiční. Kandiduje celkem 47 stran. Nabídka politických programů je natolik pestrá, že vybrat si může skutečně každý - od stalinistů přes neonacisty, zahrádkáře, ochránce zvířat až po recesisty.

Ačkoli Levice (Die Linke.), partnerská strana KSČM v Evropském parlamentu, bývá mainstreamovými médii označována za krajní levici, voliči v SRN mohou volit v této části spektra ještě daleko radikálnější subjekty.

DKP a MLPD

»Kapitalismus ohrožuje budoucnost lidstva,« popisuje realitu tradiční Německá komunistická strana (DKP), která se ovšem nadále otevřeně hlásí k marxismu-leninismu a k revolučnímu úkolu nastolení komunismu stůj co stůj. DKP, kterou tajné služby označují jako krajně levicovou, ale mnoho příznivců nemá. V parlamentních volbách před čtyřmi lety dostala necelých 12 000 hlasů, což by bylo velmi málo i na Českou republiku, natož na lidnatou velmoc, jakou je Německo.

Zatímco DKP se např. od J. V. Stalina distancovala, Marxisticko-leninská strana Německa (MLPD) se k jeho odkazu hlásí. Za inspiraci považuje i někdejšího čínského vůdce Mao Ce-tunga. »Pracující třída musí po pádu diktatury mezinárodního finančního kapitálu a podmanění státní moci v jednotlivých zemích nastolit diktaturu proletariátu a převést výrobní prostředky do společného vlastnictví celé pracující společnosti,« stojí si za svým i ve 21. století v programu MLPD. Plakátová kampaň MLPD je oproti konkurenční DKP dokonce viditelnější, strana si také v roce 2017 vedla o něco lépe, dostala okolo 36 000 hlasů.

»Třetí cesta« a NPD

V seznamu kandidujících stran naopak nechybí ani neonacisté, jakými jsou například »Třetí cesta« nebo Národnědemokratická strana Německa (NPD). Třetí cesta, jejíž název může být silně matoucí, ale v tomto případě vyvolává odkaz na nacistickou »třetí říši«, letos vyvolala rozruch několika plakáty. Na jednom z nich vyzývala k pověšení Zelených a na dalších, které byly připevněny k lampám pouličního osvětlení, uváděla, že toto místo je rezervováno pro zrádce národa. »Volte německy!« vyzývá Třetí cesta své příznivce. Pak také říká, že Německo je větší než současná Spolková republika, což na svém webu dokládá zobrazením současného Německa spolu s Rakouskem, východním Polskem, Slezskem a Východním Pruskem.

NPD, která po roce 2000 dokázala oslovit stovky tisíc voličů a proniknout dokonce do zemských sněmů Saska a Meklenburska-Předního Pomořanska, se nyní naštěstí už ocitá na okraji zájmu. Zbylé příznivce (kteří ještě nestihli přeběhnout např. k parlamentní krajně pravicové AfD) se nyní snaží přesvědčit, že i ona patří do Spolkového sněmu, ve kterém ale dosud nikdy neusedla. Mezi její základní zdánlivě líbivé požadavky patří obnovení hraničních kontrol, deportace odmítnutých žadatelů o azyl a podpora německých rodin.

Zahradní strana a Strana

Ekologickou alternativu vůči Zeleným nabízí kromě Levice i Zahradní strana. Původně vznikla jako protestní hnutí v Magdeburgu proti plánům developerů k zastavění místní zahrádkářské kolonie, postupně se ale přeměnila ve stranu, která se věnuje nejen ochraně přírody a zvířat, ale také otázkám bezpečnosti, vzdělání či ochraně pracovních míst.

Výraznou plakátovou kampaň v letošních volbách vede hnutí Strana (Die PARTEI), které založili v roce 2004 redaktoři satirického magazínu Titanic. Strana už si v minulosti připsala několik úspěchů v komunálních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 dokonce získala dvě křesla. Zastoupena je také ve Spolkovém sněmu - díky tomu, že někdejší sociální demokrat Marco Bülow změnil stranickou příslušnost…

Existenční maximum

Strana se podle ČTK hlásí k »extrémnímu středu« a v případě volebního vítězství slibuje zavést pozoruhodné »existenční maximum«, které podle ní zajistí seriózní financování všeho. Existenční maximum stanovila Strana na deset milionů eur (254 milionů korun), s vyššími majetky již nepočítá. »Kdo si nedokáže užít s deseti miliony, ten si život nezaslouží,« říká trefně (jakkoli radikálně) Strana.

V plánu má také zastropování cen piva. Brzda, která růst ceny chmelového nápoje zastaví, se podle Strany automaticky aktivuje vždy po splnění dvou podmínek - velké žízně a dosažení kvóty prázdných sklenic.

Dvě % ne do přileb, ale do hlav

Strana rovněž plánuje každoroční investiční cíl do vzdělání ve výši dvou procent výkonu ekonomiky. To zdůvodňuje tím, že místo do ocelových přileb vojáků chce peníze Strana nalít do hlav mládeže.

(rj)