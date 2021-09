Ilustrační FOTO - Pixabay

Objednána vakcína pro děti od pěti let

Česká republika předobjednala vakcíny proti COVID-19 od firmy Pfizer/BioNTech pro 700 000 dětí ve věku pět až 11 let. Očkovat se jí ale začne až po schválení Evropskou agenturou pro lékové přípravky (EMA).

»Dokud nebude vakcína schválená v rámci evropské lékové agentury, tak to (v ČR) samozřejmě možné není,« řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V tuzemsku je asi 809 000 dětí v tomto věku, vakcíny vystačí podle ministra pro 80 procent z nich.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková v tomto případě souhlasí s postupem ministerstva. »Je dobré být připraven a je dobře, že se čeká na schválení Evropskou agenturou pro lékové přípravky,« řekla našemu listu.

ČR tak zvolila jinou cestu než sousední Slovensko. To na schválení nečekalo, děti v tomto věku se tam mohou očkovat od 9. září.

Podobně jako na Slovensku bez schválení příslušnými úřady očkují zdravotníci děti také v Izraeli. Tam je ale zatím jen pro děti, jimž hrozí vážné komplikace v případě nákazy koronavirem. To připustil před dvěma týdny i ministr Vojtěch. Lékař se může individuálně rozhodnout, že dítěti vakcínu podá bez schválení, takzvaně off label, lze to podobně jako u jiných zatím neschválených léků.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Rovněž podle Markové by v individuálních případech, pokud by hrozily vážné komplikace dítěti, lékař mohl informovat rodiče, že možnost očkovat tady je a zároveň jim tuto možnost nabídnout. »Hlavním cílem je ochránit děti, a očkování je stále jedna z nejdůležitějších cest, jak tu pandemii překonat,« dodala Marková. Připouští, že očkování dětí je poměrně kontroverzní téma, nicméně pokud dojde ke schválení Evropskou agenturou pro lékové přípravky, tak lze podle ní předpokládat, že by to mělo být bezpečné.

Rodiče by podle Markové v každém případě měli naslouchat odborníkům a řídit se jejich doporučením. »V tomto případě bych očkování v žádném případě nezaváděla plošně ale vysoce individuálně podle doporučení ošetřujícího lékaře dítěte, který nejlépe zná jeho zdravotní stav,« míní Marková.

Evropské země daly předběžnou poptávku vakcíny pro děti asi před měsícem. »Bude trošku jiná, jiné složení, jiná síla té vakcíny,« uvedl Vojtěch. Po schválení EMA už české úřady vakcínu samostatně povolovat nemusí, může se s ní začít rovnou očkovat, až bude v ordinacích dětských praktických lékařů dostupná.

Výrobce v tomto týdnu informoval, že podle jeho klinických studií děti vakcíny dobře snášejí a vyvolává u nich silnou imunitní reakci. Plánuje proto co nejrychleji požádat regulační úřady v USA, EU a dalších zemích o povolení nasadit očkovací látku i v této věkové skupině.

V úterý přibylo bezmála 600 nakažených

Během úterý v ČR přibylo 599 potvrzených případů koronaviru, to je nejvíc za jeden den za poslední skoro čtyři měsíce. Z odhalených téměř šesti stovek pozitivních testů bylo 44 seniorů nad 65 let. Nákaza se nyní podle odborníků šíří zejména mezi mladšími neočkovanými lidmi.

Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie kleslo o tři setiny na zhruba 1,05. Počet lidí s nemocí COVID-19 v nemocnicích i těch ve vážném stavu se výrazně nezměnil. V úterý bylo hospitalizovaných 169 nakažených, těžký průběh COVID-19 mělo 26 z nich. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Za celou dobu epidemie, tedy od začátku loňského března, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,69 milionu případů nemoci. Drtivá většina lidí se z nákazy vyléčila a 30 446 lidí s COVID-19 zemřelo. Počty úmrtí ve srovnání s prázdninami zvolna rostou, za pondělí jich ministerstvo eviduje čtyři a za úterý jedno.

Odborníci předpokládají, že současná vlna nezatíží nemocnice tak dramaticky jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to zejména kvůli velkému počtu lidí, kteří jsou už proti COVID-19 očkováni nebo nemoc prodělali.

(jad)