Trať z Brna do Střelic je zmodernizovaná, na elektrické vlaky si však ještě počká

Po téměř třech měsících se v úterý vrátily na trať mezi Brnem a Střelicemi vlaky. Správa železnic dokončila stavební práce na modernizaci a elektrizaci desetikilometrového úseku za 2,9 miliardy korun.

Elektrické vlaky po trati ovšem zatím jezdit nebudou, protože příští rok se má s pracemi pokračovat na dalších deseti kilometrech ze Střelic do Zastávky u Brna.

V již hotovém úseku vznikly také dvě nové zastávky, a to Brno-Starý Lískovec a Ostopovice, na nichž mají první vlaky zastavit od začátku platnosti nového jízdního řádu v polovině prosince. Informoval o tom ředitel Stavební správy východ Správy železnic (SŽ) Miroslav Bocák.

Pro cestující, kteří snášeli omezení od začátku stavby loni v létě, se zvýší komfort cestování. Cestování bude také bezpečnější, rychlost bude zatím 100 kilometrů za hodinu a od konce roku 2023 pak 120 km/hod., protože po modernizaci tratě až do Zastávky bude na trati fungovat mezinárodní systém pro zabezpečení jízdy vlaků ETCS.

Ve všech zastávkách jsou nová nástupiště ve výšce, která umožní do nových vlaků s nízkou podlahou bezbariérový nástup. Ve Střelicích vzniklo ostrovní nástupiště a podchod s výtahem. »Nádražní budovu budeme opravovat příští rok,« doplnil mluvčí SŽ Pavel Tesař. Přes koleje vede také nová lávka, která nahradila tu starou.

Nová zastávka je výraznou pomocí pro obyvatele Ostopovic, výrazně zrychlí cestu do centra Brna. Problematické bude zatím využití zastávky ve Starém Lískovci. Přestože modernizace tratě se odkládala téměř deset let kvůli soudním sporům, Brno nedokázalo zajistit stavbu silnice a dopravního terminálu, který by umožnil přestup na trolejbusy do bohunického kampusu. SŽ sice postaví dodatečně přístupový chodník pro pěší, ale využití zastávky bude do stavby terminálu patrně výrazně nižší, než by bylo s hotovým terminálem.

Na trati ze Střelic do Zastávky by se mělo začít pracovat příští rok v březnu. »Dokončujeme výběrové řízení a do konce roku bychom měli mít podepsané smlouvy se zhotovitelem,« řekl Bocák. Do Zastávky je nutné přistavět druhou kolej. Patrně jeden celý rok budou cestující opět vozit autobusy a vlaky by měly po hotové trati vyjet od prosince 2023. Ty, které budou končit v Zastávce, už by měly být elektrické. Dále na Jihlavu budou jezdit motorové vlaky. »Díky stavbě druhé koleje se výrazně zvýší propustnost tratě a bude možné, aby byl mezi spoji patnáctiminutový interval,« řekl Bocák. Cena za stavbu druhého úseku má činit 2,5 mld. Kč.

Trať z Brna do Zastávky vznikla jako jedna z prvních na Moravě v roce 1856. Postavila ji společnost Brněnsko-rosické dráhy, která usilovala o zjednodušení dovozu uhlí z rosicko-oslavanské pánve do Brna.

