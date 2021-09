Nejen o Jourové a Třech čunících

Kdo z nás nezná dnes již zlidovělou píseň Jarka Nohavici Tři čuníci. Pokaždé při pohledu na předvolební billboard účelově vytvořené pravicové koalice Spolu zobrazující tváře lídrů stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se mi právě tato skladba vybaví. Chybí jen přeplněná koryta, od kterých byla pravicová vláda tehdejšího premiéra Nečase předčasně »vyhnána« v roce 2013, na billboardu nahrazena úsměvem lídrů této koalice Fialy, Pekarové a Jurečky.

Na jiném z billboardů zobrazující tváře lídrů stran ANO, SPD a KSČM, pravice v podání tria Spolu apeluje směrem k voličům na hrozbu vzniku povolební vlády znázorněných stran! Není náhodou, že k ovlivnění voličů s cílem napomoci sestavit pravicovou vládu míří i prohlášení eurohujerky Věry Jourové. Podle jejích slov má mít nový kabinet autoritu v EU. Vláda ANO s SPD je proto nepřijatelná!

Zpátky ke koalici Spolu. Ta voličům slibuje postavit ročně 40 tisíc nových bytů, ukončit zadlužení státu, aniž by zvyšovala daně, a další populistické nesmysly. I když nepochybuji o tom, že v jejich řadách jsou stejně jako v minulosti kouzelníci, kteří umí stále co privatizovat a rozkrást jako za dob vládnutí pravicových stran. Z nekončící škály kauz a jejich »výrazných« tváří polistopadových pravicových stran je na co vzpomínat! Lehké topné oleje, krach bank, Harvardské fondy, nákup letadel CASA ministryně Parkanové, Dalíkovy pandury, projekty v resortu zdravotnictví za Topolánkova vládnutí, exministr Vondra a jeho ProMoPro a mnohé, mnohé další!

Zda příští vláda bude zastoupena nebo podporována, podle Jourové, extremistickou stranou naštěstí, rozhodnou naši voliči, nikoliv Brusel. Nálada ve společnosti ale naznačuje, že stále více našich občanů za extremistické nepovažuje žádnou ze současných parlamentních politických stran, ale samotnou Evropskou unii a NATO. KSČM se dlouhodobě netají svojí snahou o vystoupení ČR dnes jasně útočného vojenského paktu NATO, což byl také hlavní důvod, proč vládu premiéra Andreje Babiše pouze tolerovala a nevstoupila do ní.

V otázce setrvání ČR v EU je situace obdobná. Nastal nejvyšší čas na vypsání referenda na vystoupení z tohoto uskupení a následovat (zatím) Velkou Británii. Jak velký strach končící vláda z možného výsledku hlasování občanů v této otázce má, je zřejmé. Na vypsání referenda za celé čtyři roky odvahu nenašla! Na jeho případné vypsání si tak musí naši občané počkat nejméně do vzniku příští vlády.

Miroslav KAVIJ, člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj a předseda KV KSČM