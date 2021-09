Spravedlnost aneb To byli naši vrazi?

V Haló novinách jsem si přečetl reakci Adolfa Grubera na výši trestu třem Čechům, kteří se nějak angažovali v bojích na východní Ukrajině a i jeho oprávněné srovnávání rozsudků s těmi, které dostávají u nás bezohlední a krutí vrazi. Šlo jistě, v případě těch tří, o odstrašující rozsudek, který má varovat každého, kdo by se pokusil nějak zapojit do dění u tzv. spojenců, tedy Ukrajinců, kteří mají nataženou ruku směrem k USA a Unii, aby mohli dál rozkrádat to, co jim my ze západu blahosklonně dáváme. Jen za to, že se tváří, že jsou s námi, a přitom pískají svou tajnou písničku, sen, že jednou jako Kyjevská Rus si podřídí Moskvu, Novgorod a celý Don.

Ti tři jsou reálným důkazem, že máme politické vězně. Nyní přibyl další problém. Na letišti v Praze jsme, tedy naši policisté, zadrželi ruského státního příslušníka majícího u nás stálý pobyt a svůj předmět podnikání, protože Ukrajina by ho chtěla soudit a odsoudit. Byl jedním z těch, kdo jí údajně »ukradli Krym«, protože se přímo u Sevastopolu podílel ještě před událostmi, které předznamenaly ztrátu poloostrova Ukrajinou, na proruské straně. Dodejme na straně většiny tamních ruskojazyčných obyvatel, kteří svou vůli vyjádřili v několika referendech.

Alois Gruber se zmínil i o dalším Čechovi, který se také bojově angažoval. Tentokrát na straně kosovských Albánců a jejich Kosovské osvobozenecké armády (UCK). Ten nijak postižen nebyl. Dokonce se svou angažovaností chlubil v jednom rádiu.

Proč však v tomto případě nekonaly orgány činné v trestním řízení? Že by se něco dělo proti lidskosti ze strany obránců ruskojazyčných oblastí Luhanska a Doněcka jsem neslyšel, ale to, že velitelé kosovských Albánců se zločinů dopouštěli, dosvědčuje i současný proces s jedním z válečných albánských velitelů, který probíhá v Haagu. Také to, že jsou již obviněni i bývalí nejvyšší velitelé UCK, a mezi nimi dokonce nedávný prezident Kosova, jinak velitel tehdejšího kosovského džihádu Tkaci, a další současní představitelé Kosova. On a jeho podřízení velitelé tehdy dávali rozkazy k vraždění nejen Srbů, ale i Židů, a Srbsku nakloněných Albánců. Už prokurátorka OSN Švýcarka Del Ponteová před lety obvinila kosovské velitele m. j. i z toho, že odebrané orgány zadržených Srbů prodávali do zahraničí. Ti pak byli prý zastřeleni. Nebyla tehdy vyslyšena, i proto později odstoupila z funkce.

Pokud jde o srbskou armádu snažící se zpacifikovat Kosovo, nic takového jsme neslyšeli. Jestli český občan se účastnil války na straně kosovských Albánců, byl na straně vrahů a musel se účastnit vražd a dalších činů proti lidskosti. Naše orgány činné v trestním řízení však mlčí. Proč? Protože nad Kosovem drží palce samotné Spojené státy? Proto nemůžeme s Kosovem přerušit diplomatické styky, jak navrhoval prezident Zeman? Jsme natolik loajální k USA, že to až zavání naprostou podřízeností?

Onen Čech se dopustil horšího zločinu než ti tři z východu Ukrajiny. Byl na straně vrahů. Jenže to byli asi »naši vrazi«. A pak že ctíme právo a spravedlnost.

Jaroslav KOJZAR