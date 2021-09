Bůh nás chraň před takovými proroky

Je úsměvné poslouchat velkohubá předvolební prohlášení. Zvláště kupředu se hrnoucího Tomia Okamuru, který snad popsul všechny a slíbil všechno. Kdyby v módě byly pravidelné lety na Mars, pak jistě by každému slíbil jednu letenku. Lež patří do jeho volebního arsenálu od nepaměti. Vzpomeňte, jak přisoudil opačný postoj při jednom hlasování v europarlamentu Kateřině Konečné, než pro jaký hlasovala. Ani před nynějšími volbami to není jinak. Ale o tom Haló noviny už psaly vícekrát.

Zaujaly mě však především postoje vyslovené o víkendu a koncem minulého týdne. Jde o ODS a Piráty, kteří vyhlásili svůj útok dokonce na samotné povolební vedení vlády. Pan předseda Fiala slíbil z tribuny ODS, že právě jeho strana vrátí zemi prosperitu, zajistí demokracii a svobodu. Pirátští vůdci zase prý vrátí naší zemi budoucnost. Nevím sice, kdo jí onu budoucnost ukradl a jakou budoucnost by nám právě oni připravili, kdyby se dostali k moci, ale před volbami lze slyšet ještě jinačejší blbosti.

Nedalo mně, abych se nad slovy právě pana Fialy nezamyslel. Patřím ke generaci, která prožila nejen kus předlistopadové minulosti, ale i rozprodej republiky Klausovou vládou a následně i Topolánkovou, a také období »Nečasových kabelek«. Nemohu zapomenout na to, jak byly prodávány prosperující podniky do zahraničních rukou či do majetku podivných individuí majících blízko k ODS. Pamatuji i vládu nad Prahou Igora Němce, při níž tisíciletá voda zaplavila město, protože primátor z ODS a jeho tým podcenili všechna varování. Stálo nás to miliardy. Odpovědnost však vyvozena nebyla.

Připomínám si korupční aféry, například senátora Nováka, jež skončila dokonce vynesením rozsudku, i korupční příběh »trafik« pro poslance z Nečasovy doby, jenž se nevyřešil dodnes. A když jsme u Petra Nečase… Nelze zapomenout jeho velkorysý dar církvím, především té katolické, který jde do miliard. A stále při tom musím myslet na propojení samotného předsedy Fialy na vůdce sudetoněmeckého landsmašaftu. V tom je velký odklon od zakladatele Klause. Ostatně i jeho skepticismus k Evropské unii tu chybí.

Nejde ovšem jen o občanské demokraty, k nimž míří Fialova promluva. Mluví i za lidovce a TOPku paní Adamové Pekarové, Miroslava Kalouska a v parlamentu dál usínajícího Karla Schwarzenberga. Protože by se jinak tato strana těžko dostala do Poslanecké sněmovny, dala se dohromady s výše zmíněnými stranami, protože prý »dají vše dohromady pro bohatší Česko«. Slogan nápadně připomínající Piráty. Bůh nás, i když jsem ateista, chraň před takovými proroky.

Otakar ZMÍTKO