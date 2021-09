Alexandr Frančetti - závažná politická hrozba

Precedentní případ, který může mít zásadní vliv na česko-ruské vztahy. Znova zdůrazňuji, že fašizace naší společnosti má a bude mít různou podobu. Dnes už jsme ve fázi přímého zatýkaní na základě nějakého prohlášení, kdy následují dlouhodobé tresty, a zítra po nesmyslném, ale možném přijetí trestu smrti se může i popravovat. Nechci vyvolávat strach, nýbrž varovat před těmito procesy.

A je tu další věc. Protestoval jsem už předtím, jak může ukrajinská vláda tolerovat webový registr zvaný Mírotvorec, kde jsou osobní údaje i poslanců a europoslanců, kteří navštívili Republiku Krym. Co když se budou vydávat mezinárodní zatykače od současné ukrajinské nelegitimní, ale reálně výkonné vlády na nepohodlné občany Ruska i České republiky!? I proto tohle nesmíme připustit.

Další efekt je ekonomický. Občané Ruské federace se logicky budou bát sem cestovat, a to se týká i především studentů. Rusofobii na vysoké škole u nás jsem už nejen zažil, ale i pomáhal řešit. Takže turistická sféra, už tak poškozená, přinese další ekonomické ztráty, jež nenahradí například ani americká vazba, nehledě na to, že i když se o tom u nás příliš nemluví, USA jsou v totálním rozkladu sociálním, ekonomickém, a hlavně mocensko-politickém. Takže se nakonec bude rozvíjet rusko-německá nebo rusko-rakouská turisticko-ekonomická sféra a finance opět potečou jinam, ale hlavně ne k nám. Podobně jako nahrazené trhy automobilky Škoda v Bělorusku.

Domnívám se, že po zatčení Alexandra Frančettiho, jež je výhradně politickou záležitostí, kterou se ale ukrajinské úřady snaží spolu s našimi čučkaři a médii nastínit jako ryze kriminální záležitost, přijdou další Frančettiové, pokud si to necháme líbit. Nejde tady jen o totální narušení vztahů mezi ČR a RF, ale také o samotný život člověka, jestliže by ho vydali na Ukrajinu. Víme, jak politické vězně na Ukrajině mučí a jak často to ve většině případů končí různými trvalými zdravotními následky. Dnes nevinný Frančetti a zítra třeba někdo jiný nevinný, a jen protože má jiný názor!

Jinak podle mých informací Frančetti sám, za vlastní prostředky, jel na Krym a přihlásil se u řádně registrovaného vlasteneckého spolku a nikdo z nich nebyl ozbrojen. Rozhodli se mapovat určité hraniční území Republiky Krym.

Fašizace společnosti stále víc a více ukazuje svou hrůznou tvář. Nesmíme si to nechat líbit a musíme vybudovat proti ní vlastní obranu.

Roman BLAŠKO