Čínský prezident Si Ťin-pching se do rozpravy OSN v New Yorku zapojil prostřednictvím předtočeného projevu. foto - wikimedia commons

Čína potvrdila závazek uhlíkové neutrality

Čínský prezident Si Ťin-pching slíbil ve svém projevu na Valném shromáždění OSN (VS OSN), že jeho země nebude budovat nové uhelné elektrárny v zahraničí. Ve své řeči potvrdil i závazek, že Čína dosáhne uhlíkové neutrality před rokem 2060.

Slova čínského vůdce přivítal generální tajemník OSN António Guterres a zvláštní zmocněnec USA pro otázky změn klimatu John Kerry. »Čína podpoří rozvojové země v budování zeleného a nízkoemisního hospodářství a nebude budovat nové uhelné elektrárny v zahraničí,« řekl Si. Podle Reuters toto rozhodnutí může vést k výraznému omezení financování nových uhelných elektráren v chudších zemích. Podobný závazek před rokem ohlásily Japonsko a Jižní Korea.

Podle Guterrese v otázkách klimatu má svět před sebou ještě dlouhou cestu. Kerry uvedl, že se jedná o dobrý začátek před klimatickým summitem OSN, který se letos uskuteční v Glasgow. Prezident USA Joe Biden v pondělí před VS vyzval světové země k větší spolupráci v oblasti ekologie. Uvedl, že jeho vláda chce navýšit finanční prostředky určené chudším zemím na snížení emisí. Pokud to schválí Kongres, rozpočet se zdvojnásobí na 11,4 miliardy dolarů ročně.

Čínská cesta: dialog a spolupráce

Čína také bude usilovat, aby do konce roku poskytla do zahraničí celkem dvě miliardy dávek vakcín proti COVID-19. Ke vztahům s USA nebo kontroverznímu bezpečnostnímu paktu USA, Británie a Austrálie se Si nevyjádřil. Spravedlivou distribuci vakcín ve světě označil za »naléhavou prioritu«. Zmínil i plán týkající se rozvojových zemí, jimž Čína do konce roku daruje 100 milionů dávek. V Číně byly dosud vyočkovány skoro 2,2 miliardy dávek. Si se do rozpravy VS zapojil prostřednictvím předtočeného projevu. Vyzdvihl v něm multilateralismus a potřebu řešit neshody prostřednictvím dialogu a spolupráce.

Žádost Tálibánu

O vystoupení svého ministra zahraničí na VS OSN požádalo hnutí Tálibán. Chce také vyměnit vyslance Afghánistánu při OSN. Žádost musí vyhodnotit devítičlenný akreditační výbor. V něm zasedají např. USA, Rusko a Čína. Není však jisté, zda se orgán sejde před koncem jednání VS OSN.

(ava, čtk)