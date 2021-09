Ilustrační FOTO - Pixabay

Abdala ve Vietnamu

Vietnam schválil pro očkování proti nemoci COVID-19 kubánskou vakcínu Abdala, a stal se tak první zemí na světě mimo Kubu, která tento preparát oficiálně přijala. Uvedla to agentura EFE během víkendové návštěvy vietnamského prezidenta na Kubě.

Abdala je osmou vakcínou, kterou vietnamské úřady schválily pro očkování proti covidu, a do konce roku by se tato očkovací látka měla ve Vietnamu i začít vyrábět. Kubánští vědci vyvinuli několik vakcín proti covidu: kromě Abdaly úřady karibského ostrova zatím schválily pro očkování ještě preparát Soberana 02 a Soberana Plus, které se používají společně. Kubánští vědci uvádějí, že tyto preparáty mají při podání tří dávek účinnost asi 92 %. Abdalu používají i ve Venezuele, kde je ale aplikována v rámci klinických studií. Látku Soberana 02 schválil pro nouzové použití v červenci Írán.

Kuba je jediná v Latinské Americe, jež očkuje proti covidu vlastními preparáty. Dosud na Kubě nejméně jednu dávku vakcíny proti COVID-19 dostalo na 70 % obyvatel, plně očkováno (tedy třemi dávkami) je asi 40 % lidí. Od září kubánští zdravotníci očkují i děti od dvou let.

(čtk)