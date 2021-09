Účastníci protestní akce u rozhledny Štěpánka, v pozadí modrou plachtou zakrytý nacistický kříž.

Češi a Němci: Odstraňte symbol nacismu!

U německého nacistického kříže nad Kořenovem v Jizerských horách, který se nachází na území Krkonošského národního parku, se v neděli 19. září sešli čeští a němečtí antifašisté, aby protestovali proti stálé přítomnosti kříže – momentálně zahaleného modrou plachtou – a také, aby si připomněli Den obětí nacismu a fašismu (19. září) a Památný den vyhnání Čechů, Židů a demokratů z čs. pohraničí (30. září).

Protestní akci zorganizoval Český svaz bojovníků za svobodu, svolavatelem byl Zbyněk Cincibus z České Lípy. Podpořily ji Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých (SOPVP), Vlastenecké sdružení antifašistů Jilemnicko-Semily, Klub českého pohraničí Liberec, Společnost Ludvíka Svobody, České mírové hnutí Praha, KSČM Semily, Česká Lípa a Jičín a Aliance národních sil Liberec. Z Německa přijeli členové Revolučního svazu přátel Ernsta Thälmanna a Svobodné německé mládeže z Drážďan a Chemnitzu, kteří před křížem rozvinuli transparent »Už nikdy fašismus, nacistický kříž musí pryč!«.

Petice a výzva vládě

Účastníci přijali dva zásadní dokumenty - podepisovali petici určenou vládě a Parlamentu ČR, aby se v budoucnosti nekonal na území České republiky sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu; a schválili dopis premiérovi žádající odstranění nacistického kříže z veřejného prostranství.

V dopise předsedovi vlády se »vlastenci, antifašisté, potomci předků, kteří zahynuli rukama německých nacistů«, obracejí na vládu s prosbou o obranu důstojnosti ČR a historie Československa: »Žijeme v době, kdy jsou fakta o německé nacistické okupaci Čech a Moravy popírána, jsou odstraňovány pamětní desky a pomníky připomínající boj našeho národa a našich osvoboditelů za samotnou záchranu existence Čechů a Slováků. Naproti tomu vznikají anebo jsou obnovovány pomníky připomínající německou nacistickou ideologii a její nositele, v jejichž programu podle Generálního plánu Východ (Generalplan Ost) byl i plán konečného řešení české otázky«. Jedním z těchto symbolů, jenž hrubě uráží oběti německého nacismu, dosud žijící i nežijící, je obnovený žulový Železný kříž 1939 II. stupně na vrchu Hvězda v Jizerských horách, poblíž rozhledny Štěpánka.

Rozhovor se starostou

Akci přihlížel starosta Kořenova Luboš Marek v doprovodu dalších dvou mužů, kteří vyslechli všechny řečníky. Marek odpověděl na pár otázek Haló novin.

Důvodem zakrytí kříže je skutečnost, že byl před nedávnem posprejován (antinacistickými hesly) a bude dočištěn. Usnesením kořenovského zastupitelstva ze 14. 10. 2020 mělo být osloveno Ministerstvo obrany ČR ve věci zřízení pietního místa zde. Starosta s takovým návrhem souhlasí, protože kameny umístěné v prostoru mezi rozhlednou a křížem jsou »části obcí z okolí«, a němečtí obyvatelé sem přinášeli »květiny za padlé, kteří pocházeli z této části«. Na doplňující otázku, zda to zastupitelé myslí vážně, když tito němečtí vojáci pocházející ze zdejší oblasti zabíjeli spojenecké vojáky v protihitlerovské koalici a také civilní obyvatelstvo na okupovaných územích, trval na svém, že »kluci, kteří museli jít do války, nešli tam dobrovolně; pokud by nešli, zastřelili je hned«, a ostatně toto se dělo podle jeho přesvědčení i z druhé strany.

Další námitka naší zpravodajky, že Spojenci při osvobozování nezabíjeli bezbranné civilisty a neupalovali je zaživa v kostelích či stodolách, jak však činili příslušníci německých ozbrojených sil, a nelze poměřovat agresora a obránce, zůstala bez konkrétní odpovědi. Skutečnost, že kříž odhaloval v říjnu 1944 »župní vůdce« Konrad Henlein, starosta odmítl. Co se týče ohlasu z ministerstva obrany, záležitost je v jednání.

Vznikne tradice?

Prvním řečníkem na shromáždění byl místopředseda ČSBS Emil Kulfánek. Ten zdůraznil, že se antifašisté na tomto místě scházejí poprvé, a vyzval, aby se zářijové shromáždění stalo novou tradicí a aby se antifašističtí Češi, Němci a Poláci navzájem podporovali. »Scházíme se v období, kdy nejenom v ČR, ale i v jiných státech Evropy je pravda vydávána za dezinformaci, lež, a lež či dezinformace je vydávána za pravdu,« řekl a připomněl »zakrývací anabázi« s pražským pomníkem osvoboditele od fašismu maršála I. S. Koněva. »Zajímavé, jak bylo naplněno pořekadlo ‚když dva dělají totéž, není to vždy totéž‘«.

Kulfánek citoval z novin Gablonzer Tagblatt, jak se Henlein 22. října 1944 na tomto místě chvástal slovy, že »chceme, aby tato válka skončila vítězstvím Německa, neboť německý lid je si velikosti tohoto rozhodnutí vědom, a my budeme bojovat s fanatickým úsilím, proti němuž se žádný nepřítel na německé půdě dlouho neudrží. Nadejde den, kdy nepřítel uvidí, že Německo nelze zbraněmi přemoci, a s tímto dnem přijde vítězství«. Tímto citátem byl předložen důkaz, jak jsou místo i nacistický kříž spojeny s válečným zločincem Henleinem.

Kulfánek se pozastavil nad tím, že kříž je zakryt, »abychom jej, nedej bože, nepoškodili«, z vůle »představitelů české obce, kteří by dnes možná nežili, kdyby ve druhé světové válce zvítězila ideologie, která je křížem pod plachtou adorována«. Ocenil práci badatele a člena vlasteneckých spolků, včetně ÚV ČSBS, Josefa Doškáře, jenž rozkryl skutečnou historii kříže.

Čeští a němečtí antifašisté společně - předsedkyně SOPVP Zdeňka Valouchová a Gerd Hommel z Revolučního svazu přátel Ernsta Thälmanna.

Hanobení odboje

Předsedkyně SOPVP Zdeňka Valouchová připomněla památná slova prezidenta Edvarda Beneše z prosince 1945 o tom, že »přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku, bude to nová reakce ... buďte na to připraveni, neboť nikde se tolik nezapomíná jako v politice«. Proto jsme tady, podtrhla Valouchová, abychom si uvědomili, že jsme právní stát, že naše zákony zakazují vše, co připomíná nacismus, »a kdo to nebere na vědomí, zákony porušuje«. Podobný pomník by v současnosti nebyl možný v žádném státě civilizované Evropy včetně Německa, zdůraznila.

Podivila se také, že když se u Štěpánky koná jarmark, mohou vyjet auta nahoru, »když politický vězeň chce projevit svůj nesouhlas s nelegálně opraveným pomníkem, tak musí jít pěšky«. Narážela na to, že účastníci museli ve své většině vyjít k chatě Hvězda, jež je nejblíže rozhledně, pěšky, na přístupové silnici byla závora.

Mítink měl více řečníků. Za německé antifašisty, komunisty, členy Thälmannova revolučního svazu přátel hovořil Albrecht Geissler. Kříž považují za hanobení čs. protifašistického odboje za druhé světové války. Sami připravili vlastní petici, kterou adresovali kořenovskému starostovi a zastupitelům. Geissler citoval Bertolda Brechta, že půda plodící války a fašismus je stále úrodná, tou půdou je kapitalismus. »Jsem rád, že právě Němci stojí na naší straně. Však také prvními oběťmi nacismu byli nejlepší synové a dcery německého národa,« ocenil německou solidaritu Cincibus.

Asymetrie procesů

Jménem Aliance národních sil prohovořil Ivo Novák. Trpce konstatoval, že mizí pamětní desky a sochy osvoboditelů a odbojářů, mizí památníky vítězství ve druhé světové válce, mizí symboly českého lva a hraniční kameny, zato vznikají německé hřbitovy, je obnovován nacistický kříž a »od nás je žádána tolerance«. Ostatně Henlein, »prvotřídní fašista, vrah českého národa a nelidská zrůda«, má stále čestné občanství Liberce a Karlových Varů, což označil za neuvěřitelné. »Sprostá asymetrie těchto procesů zvedá ze židle kdekoho. Samozvané historiky, neziskovky a jiné skupiny, které přepisují naše dějiny, musíme zastavit,« apeloval.

Akce se nevyhnula zájmu jednotlivců patřících k příznivcům kříže, kteří se snažili účastníky antifašistického protestu vyprovokovat.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ