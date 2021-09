Lucie Seifertová křtí s Danuší Nerudovou svoji komiksovou knihu. FOTO - Václav ŽALUD

Oslavy zaměří univerzita na středoškoláky

Na tvorbu vědomostí především středoškolské mládeže o objeviteli zákona dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi (*1822, +1884) se zaměřila úvodní panelová výstava Mendelovy univerzity v Brně, která je v brněnském parku Lužánky.

Jde o komiksové humorné zpracování životopisných etap tohoto světově uznávaného vědce, o kterém ví veřejnost více v cizině, než doma v ČR. Komiksové epizody Mendelova života jsou pod názvem Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů z dílny spisovatelky Lucie Seifertové. Komiks ke 200. narozeninám objevitele dědičnosti vznikal více než rok. Autorka jej vydala knižně. V lužáneckém parku pokřtila svoje dílo společně s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou a rektorkou Mendelovy univerzity Danuší Nerudovou. Je zaměřeno hlavně na doplnění znalostí středoškoláků, kteří při vyslovení jména G. J. Mendel nezřídka tápou ve znalosti, kdo že to vlastně byl? Sir Paul Nurce, když přebíral čestný doktorát Mendelovy univerzity, uvedl přítomným Čechům: »Mendela si málo vážíte, pro mne je to jeden z největších vědců.«

Škola, která nese Mendlovo jméno ve svém názvu, se bude snažit změnit nedostatečnou osvětu o něm zejména na středních školách. »Spustili jsme edukační web www.mendelzije.cz, na kterém jsou pracovní listy ke stažení. Chystáme sérii atraktivních přednášek. Propagovat budeme naše vědce, kteří na Mendela navazují třeba šlechtěním nových odrůd a plodin, které zvládnou klimatickou změnu k většímu suchu, než bývalo,« uvedla rektorka. Podle ní jsou cílovou skupinou působení také studenti vysokých škol.

»Od mých knih se neočekává, že se v nich dovíte úplně všechno. Vybrat nejdůležitější a vyhazovat nepodstatné informace je asi to nejtěžší. Je to často drsný boj. Ale to bych zahltila stránky spoustou podrobností, to by nikdo nečetl, a to bych brala jako prohru,« uvedla Seifertová. Držitelka ceny Magnesia Litera vystavěla příběh vědce na humoru a nadhledu. »Zpracovávat náročné téma tak, aby bylo čtivé a zajímavé, mě baví nejvíc. Snažila jsem se, aby děj plynul a nikdo při čtení nepoznal, že se vlastně vzdělává,« dodala spisovatelka.

Mendel se narodil 20. července 1822 v Hynčicích nedaleko Nového Jičína. Oslavy 200. výročí budou pokračovat do příštího roku. Připomene jej hráškově zelená tramvaj v ulicích Brna nebo MendelBier v restauracích. Odborným završením bude světová konference genetiků 23. července 2022 v Brně.

(vž)