Milanové Taraba (vlevo) a Krajča při jednání. FOTO – Haló noviny/Zbyšek KUPSKÝ

SON podporuje KSČM

Předseda Sdružení nájemníků ČR (SON) Milan Taraba zhodnotil s místopředsedou ÚV KSČM Milanem Krajčou dosavadní spolupráci, ale jednal i o plánech do budoucnosti. Zástupce KSČM pozval na mezinárodní konferenci o bydlení 25. - 26. listopadu v Liberci a uvedl, že se mu líbí volební program KSČM v oblasti bydlení.

»Víme, že pro KSČM je otázka bydlení stěžejním bodem programu. Oslovili jsme všechny parlamentní strany i část mimoparlamentních s nabídkou spolupráce, a odpověděli pouze tři na levé straně spektra. Spolupráce s poslaneckým klubem KSČM je výborná, můžu jmenovat například Jiřího Dolejše nebo Květu Matušovskou, ale zmínit musím i tajemnici Vědunku Stuchlíkovou. Podpora je důležitá zejména proto, že SON provozuje poradny, pro seniory bezplatné, na 39 místech republiky,« řekl v úvodu Taraba.

»Velice si ceníme dlouhodobé spolupráce SON a KSČM, která je velice přínosná jak pro naši stranu, tak pro lidi, kteří se přes nás na SON obracejí s žádostí o pomoc. Tato organizace plní nezastupitelnou roli, protože pro KSČM je bydlení zásadní věc. Je to téma nejen nyní pro parlamentní volby, ale bude to téma zejména pro komunální volby příští rok. KSČM podporuje dostupné bydlení, nastartování veřejné výstavby, družstevní bydlení, znovuotevření otázky zastropování nájemného. Zároveň se musí zabránit spekulacím s byty, jsme pro omezení nehorázných zisků, které mají developeři. Bydlení patří k lidským právům, nesmí to být výsada nebo luxus,« reagoval Krajča.

114 družstevních bytů v Liberci

Taraba na jednání informoval o připravované mezinárodní konferenci o bydlení 25. - 26. listopadu na krajském úřadě v Liberci. »V Liberci proto, že tam nyní postavili a předali 114 družstevních bytů bez hypotéky, bez zátěže pro ty lidi, budou to platit v nájmu – a pozor: vešli se tam na 58 000 Kč za metr čtvereční. Přitom v Praze jsou minimálně na dvojnásobku…« vysvětlil Taraba.

První den má být věnován hlavně zahraničním hostům. »Věřím, že někdo z Rakušanů připomene jejich bytovou politiku po válce. Ta totiž platí dodnes. Její součástí je, že z daňové výtěžnosti státu jde 0,8 % HDP na podporu bydlení. Automaticky – žádné neustálé hledání a dohadování. Jsou tam pravidla pro podporu veřejného bydlení, protože to tržní nikdy v životě nemůže pokrýt poptávku – bez regulace to prostě nejde. V Rakousku je venkovské bydlení principiálně vlastnické, protože je zájem tam lidi udržet, mají tam zahrádky a hospodářství, čímž vzniká soběstačnost. Ve městech si například jenom 10 procent bohatých Švýcarů může dovolit vlastnické bydlení. Ale ti si nekoupí byty v panelácích, ti si postaví vilky na krajích měst. Zbytek musí bydlet v družstevních nebo nájemních bytech. U družstevních je spoluúčast a fungovalo to tady už před 160 lety. Tady vzniklo družstevní bydlení. Na našem území, dnes to má celý svět,« připomněl předseda SON.

Stát nemá podporovat investiční bydlení

»Chyba je v tom, že se u nás podporuje investiční bydlení. Ten, kdo má peníze, přece nemá investovat tak, že koupí byt a pronajímá ho dál. Ať si investuje na burze, do cenných papírů a podobně. Jedinou obranou je veřejný sektor,« dodal Taraba. Tak to podle něj funguje v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Holandsku…

»Od roku 1924 zde fungovala Středoevropská bytová politika, měla výrazné sdružení nájemníků, mj. spolupracovalo s komunisty, protože tam byla vůle pomoci lidem. Jediná šance - a vědí to už v Liberci, vědí to už v Plzni, kde mimochodem bude příští konference - pro nízkopříjmové skupiny lidí, kteří řádně chodí do práce, mají v pořádku péči o děti, je stavět byty za 60–80 procent tržní ceny. Tím bude tlak na ostatní majitele bytů, a to je ta bytová politika,« doplnil Taraba.

»Pozvání na mezinárodní konferenci si nesmírně vážíme a s velkým zájmem se aktivně zúčastníme,« slíbil v závěru jednání pražský kandidát KSČM do Sněmovny Krajča.

(zmk)