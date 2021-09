Otázka pro

Otázka pro europoslankyni Kateřinu Konečnou: Proč jste podpořila pracovníky v platformách a co jim vlastně hrozí?

Práce prostřednictvím platforem vyvolává obavy související s nejistotou a špatnými pracovními podmínkami, nedostatkem nebo obtížným přístupem k přiměřené sociální ochraně, nekalou soutěží, nehlášenou prací, roztříštěným a nepředvídatelným příjmem a rozvrhem práce, nedostatkem mechanismů pro řešení sporů, ztrátou kvalifikace a slabým kariérním postupem, jakož i s nedostatečnými opatřeními v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v případě méně kvalifikovaných pracovníků platforem na místě a pracovníků vykonávajících mikroúkoly - jak se opět ukázalo během pandemie COVID-19.

Kateřina Konečná.

Současný evropský rámec je neuspokojivý a právní nástroje EU nejsou uplatňovány na mnoho pracovníků platforem v důsledku jejich nesprávné klasifikace, dostatečně také nezohledňují nové skutečnosti ve světě práce. Tato právní nejistota musí být naléhavě řešena ve prospěch pracovníků i spotřebitelů, a proto vítám záměr Komise předložit do konce roku 2021 návrh legislativní iniciativy na zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem, jak bylo oznámeno v akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv a jemuž předcházela dvoufázová konzultace se sociálními partnery. Jsem přesvědčena, že formální a skutečné zahrnutí pracovníků do systémů sociální ochrany by se mělo vztahovat na všechny pracovníky včetně osob samostatně výdělečně činných. Proto jsem »Zprávu o spravedlivých pracovních podmínkách, právech a sociální ochraně pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem« v hlasování podpořila.

(za)