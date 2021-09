SPD – strana k ohlupování lidí

SPD patří k nejkomičtějším, možná k nejtragikomičtějším, subjektům na politické scéně v ČR. Zakladatel protimigrační strany, Tomio Okamura, má sice moravsko-japonský původ, ale z Japonska do ČR zdrhl podle vlastních slov jen proto, že se tam nezvládl uživit. Takže typický ekonomický migrant. Pikantní je, že v roce 2008 byl Okamura ambasadorem Evropského roku multikulturního dialogu. Svou první stranu pojmenoval Úsvit, velmi podobně názvu řecké neofašistické strany, kterou soud uznal zločineckou organizací, nynější zkratka SPD je zase shodná se zkratkou německých sociálních demokratů.

Obskurní jsou i partnerské strany SPD. Spolupracují například s francouzským Národním sdružením, jehož předsedkyně Le Penová může být označena za fašistku, jak potvrdil i francouzský soud. Nebo také se Svobodnou stranou Rakouska, založenou nacisty. Další partner, německá AfD, požaduje zrušení Benešových dekretů a její představitel Höcke tvrdí, že Německo by se nemělo omlouvat za nacistickou minulost. Nezapomínejme, že sympatizant SPD Balda ve snaze strašit hrozbou islámu ohrozil životy řady občanů ČR, jejichž vlak se snažil vykolejit a jen s velkým štěstím se nikomu nic nestalo. V roce 2021 se SPD a Okamurovi povedlo pár »husarských kousků«. Okamura, který ještě v roce 2012 tvrdil, že »komunismus je nejdemokratičtější systém«, v červnu kritizoval (dnes už odejitého) piráta Holodňáka, zástupce trosek levicového křídla pirátské strany, za obdiv k Marxovi a přílišné sympatie ke komunismu.

Dalším »počinem« SPD byly její volební noviny. Tam se SPD rozhodla »porovnávat« volební programy stran. V tomto »porovnání« SPD tvrdila takové bláboly, že neví o tom, že by KSČM chtěla zdanit zahraniční korporace a bojovat s korupcí. Nebo že KSČM nechce zrušit Senát a že chce ponechat soukromé exekutory. A mnoho dalších nesmyslů.

Povšimněte si také, jaká témata Okamura tlačí do veřejného prostoru. Migraci, která ČR zdaleka obchází, omílá Okamura jako kdysi Cato požadavek na zničení Kartága. Přitom pokud už se nějaký migrant omylem dostal do ČR, raději zdrhl do Německa – nebo se vrátil zpátky do Iráku! Tak skvěle si tu žijeme.

Tím Okamura odpoutává pozornost od mizerných platů, vysokých nájmů, předotovaných církví nebo nízkých daní a vysokých dotací pro bohaté. Jak by ne? Okamura sám je bohatý podnikatel a nepotřebuje svým zaměstnancům platit více nebo platit státu solidárně vyšší daně. Jeho sbírka umění je dražší než majetek většiny obyvatel ČR, a to nemluvíme o luxusních autech a nemovitostech. S takovým majetkem může stěží rozumět existenčním starostem normálního občana.

Zkrátka, Okamura a jeho strana jsou určeni k ohlupování lidí, lhaní, dezinformacím a odpoutávání pozornosti od důležitého. Svůj názor Okamura mění, jak se mu to hodí. Ve vlastní straně se chová jako diktátor, jak přiznávají mnozí exčlenové a někdy i (většinou anonymně) členové. Snad to lidé před blížícími se volbami prokouknou.

Michal KOSTKA, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny ve Zlínském kraji