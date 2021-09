V Beranově žijí berani. A to je moc dobře!

Když si malé dítě nedá říct, nejdříve to zkoušíte po dobrém domluvou, a když ani to nepomůže, plácnete potomka po zadku (nic pro rozvášněné humanisty – to jen na okraj).

Co ale s dospělým, který na varovná »tytyty« nereaguje a pohrdavě je přehlíží? Notabene ve chvíli, kdy jsou ohroženy zájmy občanů...

Podobný rébus řeší už nějakou dobu obyvatelé Velkého Beranova na Jihlavsku, kde se jim s typicky drzou vehemencí vnucuje obří logistické centrum společnosti Penny Market (majitel REWE Group se sídlem v německém Kolíně nad Rýnem). Na místo dnešních zemědělských pozemků. O to hůře. Místní jsou tvrdě proti a vědomě kráčí hlavou proti zdi. Navzdory všem překážkám a věrni názvu své obce – doslova jako berani. Protivníka však mají zdatného. Deutsche Penny nabízí hory doly – zaměstnanost s nadstandardními platy, osm milionů jako jednorázový dar obci, ročně půl milionu na dani z nemovitosti a roční dvousettisícovou podporu beranovským dobrovolným hasičům a sportovcům. Lákavé, že?

Peníze ale nejsou v tomto případě všechno. Vysočina je v prvé řadě bramborářská oblast a tato země brambory z Vysočiny potřebuje. Nesmyslné logistické centrum zabere šest hektarů zemědělské půdy. Průměrný hektarový výnos brambor na Vysočině se pohybuje kolem 30 tun. Pak už to jsou snadné počty – ročně zaplatíme za tuhle nadnárodní »srandu« ztrátou 180 tun brambor. Jejich průměrná spotřeba na hlavu je u nás 68 kilogramů, což značí, že 2647 občanů bude celý rok bez brambor, případně si připlatí za ty dovážené. Prospěch pro Českou republiku nulový, zato dvojnásobný pro německého investora.

Občané Velkého Beranova si vybojovali referendum, které se uskuteční společně s říjnovými volbami do PS PČR. Komunistická strana Čech a Moravy si velice cení tohoto postoje, v maximální možné míře ho podporuje a podporovat bude až do vítězného konce. Tuhle bitvu nesmíme prohrát. Protože takových Beranovů jsou po celé zemi desítky, ne-li stovky.

Helena VRZALOVÁ, kandidátka KSČM do Poslanecké sněmovny v Kraji Vysočina