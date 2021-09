Ztráta ideálů

»Děti jsou nevinné a milují spravedlnost, zatímco většina z nás je ničemná,« prohlásil na přelomu 19. a 20. století anglický romanopisec Gilbert Keith Chesterton. A jiný citát, kolující po internetu, zase hovoří o tom, že děti se rodí čisté a nezkažené, a úkolem nás dospělých je zkazit je pro život.

Z tohoto zřejmě vycházel komentátor Martin Fendrych na Aktualne.cz, jinak si neumím jeho aktuální článek vysvětlit. V momentě, kdy komentoval tzv. studentské volby, jež probíhaly na středních školách v pondělí a v úterý, došel k závěru, že »naši mladí mají ke světu blíže než staří«. A proč? Protože, jak uvádí už v samotném titulku svého komentáře, »Středoškoláci by volili PirSTAN a Spolu, Babiš dostal málo. Mladí mají ještě ideály.« Autor lituje, že si »to tak často nedokážou zachovat i ve vyšším věku, že příliš rychle ‚zestárnou‘.«

Tak si to pojďme blíže rozebrat. Pokud nevíte, jak ono hlasování dětí mezi patnáctým a osmnáctým rokem věku dopadlo, pak vězte, že tak, jak už bylo naznačeno a jak asi předpokládáte. Koalice Pirátů a STAN dostala přes 30 procent, jen těsně pod touto hranicí skončila koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a pomyslný bronz bralo hnutí ANO s pouhými 8,5 procenty. To, že KSČM a ČSSD skončily mimo parlament se ziskem lehce přes dvě procenta hlasů středoškoláků, asi není žádným překvapením.

Martin Fendrych odůvodňuje tato čísla ještě něčím jiným než ideály mládí. Také kontrastem mezi vzdělanými a nevzdělanými lidmi. Že ti vzdělaní volí tzv. demoblok, je evidentní, kdežto levici si vybíráme my, úplní pitomci – dodávám já, majitel červeného diplomu na Univerzitě Karlově.

Moc jsem ovšem nepochopil, proč psát o středoškolácích jako o vzdělaných lidech, když ještě ani zdaleka neukončili svou pouť školními lavicemi a nesložili ani zkoušku dospělosti. A nesouhlasím ani s oněmi »ideály«. Ano, mladí je asi mají, ale jestli s tím souvisí jejich volební preference, to silně pochybuji (navíc nevím, co je na obou pravicových koalicích »ideálního«). Spíše hraje roli dnešní jednostranná školská výuka a pak ještě něco mnohem závažnějšího. Ostatně, autor komentáře to naznačuje, ale neodhaluje příčinu, protože kdyby to udělal, musel by jeho text vyznít ve prospěch levice (podotýkám té skutečné, protože Babišovo hnutí se sociálně jen tváří a užuž pokukuje po povolebním bratříčkování s ODS).

Středoškoláci žijí ve svém světě, kde – kromě školy a kroužků – příliš povinností nemají. Rodiče jim vše platí. Mají dostatek jídla a pití. Mají kde bydlet. Nemusejí řešit existenční problémy. Jakmile ovšem opustí školu (ať už střední nebo pak vysokou), je to rázem jiné. Musejí se postarat o sebe. Nejsou pro ně dostupné byty, a když už, pak se zadlužují na dvacet, třicet let. Pracovní příležitosti sice momentálně jsou, ovšem dá se předpokládat, že již brzy tomu bude – kvůli tomu, co s ekonomikou provedl vir – úplně naopak. Do toho i ony bývalé děti přivádějí na svět své děti a rázem zjišťují, že nic není za hubičku. Naopak, ceny všeho rostou, a to je další starost navíc. A oněch starostí je čím dál více, a vše vrcholí v důchodovém věku, kdy přicházejí i četné zdravotní problémy.

Není divu, že lidé v onom středním a vyšším věku přecházejí od pravicových stran jinam. Protože jen levicová politika je zárukou pomoci všem potřebným. Chudším, nezaměstnaným, nemocným či zadluženým. A myslíte, že taková politika je špatná? Pokud ano, pak je dobře, že se mnozí z nás, včetně mne, skutečně »zkazili«. To, že my s levicovým cítěním myslíme i na druhé, a nejen na sebe a svůj zisk, beru jako docela dobrou ztrátu ideálů, co říkáte…?

Petr KOJZAR