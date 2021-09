Penězi neurazíš aneb Reparace Tálibům

Tož už nejméně jednou jsem napsal, že ať si kdo chce co chce říká, v Afghánistánu jsme prostě dostali napráskáno, vydávat to za vítězství je opravdu dost morbidní, i když se stále najdou takoví, kteří to tvrdí. Poslední dění mi už ale přijde opravdu dost zvrhlé…

Ono totiž nejen, že jsme se prostě stáhli, i další důsledky jasně napovídají naprosté porážce. Rozhodnutím vlády z tohoto týdne totiž dokonce platíme i reparace, tedy alespoň to tak vypadá. No, a pokud vím, reparace platily v minulosti země, které musely natvrdo kapitulovat, ne nutně bezpodmínečně, ale prohra to tedy být musela. Nebo jak jinak si máme vysvětlovat, že vláda nyní posílá do Afghánistánu 75 milionů korun? Proč?

Oficiálně jde teda samozřejmě o peníze na zdravotní péči, na pomoc ženám a dětem a na podporu sousedních států v regionu… Opravdu? Mimochodem 40 milionů z oněch peněz vláda původně v červenci schválila na podporu afghánských obranných a bezpečnostních sil a udržitelného rozvoje země... Také jsme se dozvěděli, že OSN prý pohlídá, aby tyto peníze skutečně na podobné(!) účely šly. Jak?

Vzhledem k současnému dění je přeci naprosto jasné, že Tálibán si do svých záležitostí kecat nenechá. Chová se jako naprosto suverénní vládce Afghánistánu, což také nyní pochopitelně je, takže kde skončí peníze? Opravdu mi netvrďte, že je tento režim dá na proklamovanou pomoc ženám, když přesně on je vyhazuje ze škol, zavírá jim podniky a jasně říká, že žena může dělat jenom to, co se muži nechce, třeba uklízečku na toaletě – a i to tedy nejspíš bude za naše peníze, a to ještě, v lepším případě, pro jejího muže!

Dost by mě zajímalo, kdo zadal naší vládě, aby ony peníze Tálibánu poslala. Nabízí se samozřejmě Feministky všech zemí, spojte se, Liga pro rovnoprávnost 53 pohlaví, spolek Muslima do každé rodiny aneb Terorista může být váš kamarád, Hnutí pro legalizaci opia, Greenpeace, či CIA (Celosvětová integrační agentura)…

Opravdu netuším, kdo z nich má na naši vládu takový vliv. Stejně mi to ale přijde jako výpalné za to, že nikdo z Tálibů nezveřejňuje žádné na ambasádách a základnách zapomenuté dokumenty a že jsme se spolu s našimi »spojenci« mohli v klidu stáhnout a ještě si za to rozdat medaile.

Tomáš CINKA