Zástupci pacientů získají větší slovo

Při rozhodování o tom, který lék bude pacientům hrazen ze zdravotního pojištění, se bude od ledna posuzovat také to, jaký vliv má lék na kvalitu života pacienta a jeho rodiny. Do procesu posouzení vstoupí nově poradní orgán ministerstva zdravotnictví, v kterém budou mít své zástupce také pacienti.

Stanovisko tohoto orgánu bude závazné pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který o úhradě rozhoduje. Umožňuje to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou již schválil parlament, nyní čeká na podpis prezidenta. Změna by se měla týkat především léků na vzácná onemocnění.

Nyní je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) hlavní v rozhodování o úhradách léků nákladová efektivita. Nově se budou posuzovat i zdravotně-sociální dopady, tedy to, jaký bude mít lék vliv na kvalitu života nemocného i jeho rodiny. Tedy například to, zda díky léku nemocný už nebude potřebovat nepřetržitou péči či bude moct studovat a pracovat. Toto posouzení budou zajišťovat zástupci pacientů, kteří k léku dají své stanovisko a budou také součástí poradního orgánu na ministerstvu zdravotnictví. »Nebudeme se vyjadřovat k odborným věcem. Dodáme informace, které se týkají nás pacientů, a to je posouzení kvality života před a při braní léku a jak to onemocnění dopadá na každodenní život celé rodiny,« uvedla předsedkyně asociace pro vzácná onemocnění Anna Arellanesová.

Zapojení pacientských organizací do schvalování úhrad inovativních léčivých přípravků je podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové výrazným krokem vpřed. »Je dobře, že se tím bude eliminovat problematický postup podle paragrafu 16, zákona č. 48. Pacientům se otvírá cesta k rychlejšímu přístupu k lékům, které jim mohou výrazně zvýšit kvalitu života. Zdravotním pojišťovnám i následně soudům se zároveň uleví od zdlouhavé a nejednoznačné legislativní agendy,« řekla Marková našemu listu. Pouhé sledování nákladové efektivity a naplňování litery zákona na straně pojišťoven mohlo podle ní vést k zamítání požadavků na úhradu finančně náročných léků na vzácná onemocnění a následně musel rozhodovat soud. »Pacienti a jejich rodiny tak ztráceli naději na oddálení nevyhnutelného postupu své nemoci nebo návratu do normálního života,« dodala Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Ulehčení pacientům se vzácnými onemocněními

V poradním orgánu, který je zřízen zákonem, budou mít své zástupce kromě pacientů také odborné lékařské společnosti, zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví. Pokud se shodnou na tom, že lék by měl být hrazen ze zdravotního pojištění, toto stanovisko bude pro SÚKL závazné.

V současné době, pokud nejsou některé léky hrazeny ze zdravotního pojištění, pacienti musí žádat svou pojišťovnu o výjimku podle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Každý pacient si musí požádat sám a musí žádat opakovaně. Každá pojišťovna navíc může rozhodnout jinak. Týká se to například pacientů s některými vzácnými onemocněními. Těch je v ČR asi 500 tisíc. To by nyní mělo odpadnout. Pokud se rozhodne o uhrazení léku, bude hrazen pro celou skupinu pacientů se stejnou diagnózou.

Mezi prvními by se léčby podle nového postupu mohli dočkat zřejmě pacienti se spinální svalovou atrofií či některými metabolickými onemocněními, uvedla ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Alena Miková. Podle pacientských organizací by se to mohlo týkat i léků na cystickou fibrózu a na achondroplázii, což je trpaslictví.

Léky na vzácná onemocnění jsou velmi drahé, léčba jednoho pacienta může stát desítky milionů korun ročně. VZP informovala, že jejím nejdražším pojištěncem byl loni dvouletý chlapec se spinální svalovou atrofií. Jeho léčba stála 57,3 milionu korun. Celkem VZP loni vydala za léčbu 20 nejdražších pacientů zhruba 494 milionů korun, z toho výdaje na léky činily 342 milionů.

