Ilustrační FOTO - Pixabay

Miliardy na rekreační cyklistiku

Do stavby cyklostezek se v Česku od roku 2000 investovalo zhruba 13 miliard korun.

Výše roční částky se citelně zvýšila v roce 2019 a dosud nejvyšší byla loni, kdy Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) schválil projekty za 700 milionů korun a vyplatil 400 milionů. Letošní schválený příspěvek je zhruba 750 milionů. Podle Michala Šindeláře z Nadace Partnerství, který vypracoval analýzu o stavbě a finanční podpoře cyklostezek a zaslal ji ČTK, mají obce a kraje pro další čtyři roky projekty za sedm miliard. Ročně budou potřebovat i v dalších letech zhruba dvě miliardy.

Otázka budování bezpečné infrastruktury začala být velkým tématem v době opatření kvůli COVID-19, protože na kole začalo jezdit více lidí než dosud, a to jak do práce, tak rekreačně, protože moc jiných venkovních aktivit k dispozici lidé neměli. Podle jednoho z výzkumů se v Česku uskuteční na kole čtyři procenta cest do zaměstnání, rekreačně však jezdí více než třetina obyvatel. Stát se k požadavkům obcí začal stavět výrazně přívětivěji v roce 2019 a pokračoval i loni, kdy překročil původně plánovaný rozpočet pro cyklostezky a podpořil všechny projekty, které splnily potřebné náležitosti.

Nejaktivnější jsou ve stavbách kraje Jihomoravský, Zlínský či Olomoucký. Z měst Šindelář vypíchl Otrokovice, linii Staré Město, Uherské Hradiště a Uherský Brod, dále Uničov, Přerov či Pardubice. Ve městech je přitom stavba většinou komplikovanější, především v širších centrech. Samostatnou kapitolou jsou Praha a Brno, kde existují i zájmové spolky lobbující za rychlejší budování bezpečné infrastruktury, ale ani v jednom případě zatím nelze mluvit o tom, že by šlo o města pro cyklisty přívětivá. Šindelář však zmínil, že pouze tato dvě města mají tak velké rozpočty na dopravu, že mohou stavbu financovat sama, v případě stotisícových a menších měst už to neplatí a bez státního příspěvku se neobejdou. Například v Praze činí roční rozpočet na dopravu 27 miliard, v Brně čtyři miliardy. Praha investovala do cyklistické infrastruktury za 20 let z vlastních zdrojů zhruba 700 milionů, Brno necelých 300 milionů korun.

(ng)