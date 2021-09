Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci se sejdou i těsně před volbami

Těsně před volbami se zřejmě poslanci sejdou ještě na dvou mimořádných schůzích. Na jedné by měli projednávat závěrečnou zprávu vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě, druhá by měla být věnována vládnímu návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let.

Původně měla Sněmovna projednávat závěrečnou zprávu vyšetřovací komise do konce září. Je pravděpodobné, že tento termín se už nestihne. Ke svolání mimořádné schůze jsou zapotřebí podpisy nejméně 40 poslanců. Podle předsedy lidoveckého klubu Jana Bartoška se stále sbírají.

»Mrzí mně, že potřebné podpisy ještě nejsou, myslím si ale, že to není důsledkem neochoty kolegů, ale spíš špatného načasování, kdy momentálně nejedná Poslanecká sněmovna, kolegové nejsou v Praze a z tohoto důvodu to je asi trošku komplikovanější,« řekla našemu listu předsedkyně vyšetřovací komise, místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková (KSČM). Nicméně věří, že zprávu stihne projednat ještě současná Sněmovna. »Vzhledem k tomu, že úkolem vyšetřovací komise bylo v případě havárie na Bečvě najít pochybení v legislativě, případně v postupech jednotlivých orgánů státní správy, což se nám podle mého názoru povedlo, a v závěrečné zprávě dáváme podněty, které by se měly řešit. Obávám se, že by to mohlo zapadnout, zpráva by se už vůbec nemusela projednat, a proto považujeme za důležité, aby se tím zabývala ještě tato Poslanecká sněmovna,« uvedla Pěnčíková.

Komise zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i inspekce mají zprávu komise za zpolitizovanou.

Platy zmrazit politikům i soudcům

Potřebný počet podpisů už je pod žádostí o svolání mimořádné schůze k vládnímu návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let. Uvedla to Česká televize s odvoláním na informace předsedy poslaneckého klubu vládního klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Kabinet chce, aby Sněmovna předlohu zrychleně projednala v úterý 5. října, jen několik dnů před volbami.

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že byl schválen zákon o platu představitelů státní moci, který se týká politiků, nikoliv soudců.

To se nelíbí místopředsedovi poslaneckého klubu KSČM Leo Luzarovi. Komunisté podle něj vnímají situaci ve společnosti, jsou solidární s lidmi a nemají nejmenší problém se přizpůsobit a souhlasit se zmrazením svých platů. Nelíbí se mu ale, že opatření se má týkat pouze politiků. »Pokud bychom měli uvažovat o nějakém zmrazení platů, tak osobně bych navrhoval zmrazit platy úplně všem, to znamená jak politikům, tak soudcům a také státním zástupcům. Společnost všechny tyto oblasti vnímá docela negativně, tvrdí, že nedělají to, co mají, kauzy, které se táhnou dlouhá léta, nesvědčí dobře o práci těchto orgánů, přesto vláda alibisticky nechává tuto situaci pouze na politicích, že za to můžou,« uvedl. Nemělo by podle něj docházet k rozevírání nůžek mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, aby »občan věděl, že všichni v této zemi, kteří mají nějakou moc v rukách, cítí solidaritu s obyvateli«. »Samozřejmě my podporujeme a podpoříme solidaritu s občany země v důsledku blížící se krize, s čím ale nesouhlasíme, je, aby byly mocenské skupiny obyvatel vyňaty z této solidarity a žily mimo realitu i nadále, přitom jsou občany kritizovány,« dodal Luzar.

Schválený návrh má platy politiků zmrazit na roky 2022 až 2026 na úrovni platné v letošním roce. V roce 2022 by díky předpisu měl státní rozpočet ušetřit přibližně 60 milionů korun, které by jinak vydal na platech, příslušenství a náhradách výdajů.

Pokud by se nynější zákonná pravidla pro odměny ústavních činitelů nezměnila, jejich platy by od ledna vzrostly zhruba o šest procent.

Loni si platy ústavních činitelů vyžádaly 5,8 miliardy korun.

