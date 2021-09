Hladovkáři: Kapitalismus nás zabíjí

Německý aktivista Henning Jeschke, který včera držel už 25. dnem nedaleko kancléřství a sídla parlamentu hladovku za klima, dal včera najevo, že do večera přestane přijímat i tekutiny, pokud se s ním okamžitě nesejde trojice hlavních kandidátů na kancléře.

Sociální demokrat Olaf Scholz, konzervativec Armin Laschet a lídryně Zelených Annalena Baerbocková nabízejí, že se s aktivisty sejdou, ale až po nedělních parlamentních volbách.

»Cítí se slabě, pětadvacátý den nejí, má bolesti,« řekl o Jeschkeovi včera ČTK Jacob Heinze, který hladovku ukončil po 23 dnech. »Bolí ho klouby, dochází mu síla, špatně se mu hovoří, protože se jen obtížně dokáže soustředit. Spát sice může, ale tělo si těžko drží teplotu. I pro mě je ještě stále těžké aspoň stát,« dodal.

To, že Jeschkeův život je ohrožen, si aktivisté i sám Jeschke podle Heinzeho dobře uvědomují. »My nechceme zemřít, jsme ale připraveni naše životy riskovat. Když to neuděláme, bude nás za pár let hladovět spousta,« řekl 27letý aktivista. Jeschkemu tak hrozí, že se stane první mediálně sledovanou obětí klimatické změny. Nebo těch, kteří se s ním nestíhají potkat a vyslechnout ho? Možná proto, že hladovkáři se usadili na louce s instalovanými obřími včelými plástvemi a nápisem »Kapitalismus nás zabíjí«!

Smrt hrozí miliardám

Kritici hladovky prohlašují, že nelze vyjednávat s pomocí ultimát a výhrůžek. Aktivisté ale mají jiný názor. »Miliony, ba i miliardy lidí zemřou, pokud budeme situaci dále ignorovat,« řekl.

Heinze spolu s ostatními protestujícími tvrdí, že současná generace lidí je ta poslední, která má příležitost odvrátit klimatickou katastrofu. »Vidíme to i v ČR, kde řádilo tornádo, vidíme to v Německu po ničivých záplavách, vidíme jak jinde ve světě - lidé trpí suchem, vidíme, jak se celosvětové klima mění, Ještě stále ale můžeme zkázu zvrátit,« je na rozdíl od mnohých vědců optimistický.

V příštích deseti letech se světové hospodářství musí podle Heinzeho zásadně změnit. Uvedl, že o změnách a postupu musí rozhodovat veřejnost, ne politici ovládaní lobbisty a vlastními kariérami. Je také přesvědčen, že současné politické strany a nynější německá vláda nejsou schopny chránit životy obyvatel. »Nechápou fyzikální hranice našeho ekosystému a klimatu, neberou vážně bod klimatického obratu,« varoval.

Jak rychle klima zničíme?

I tak ale podle něj mají nedělní volby smysl. »Není jedno, koho můžeme volit. Vybíráme si mezi rychlým zničením klimatu, velmi rychlým zničením klimatu a okamžitým zničením klimatu,« řekl. »Proto říkám, volte toho, kdo podle vašeho uvážení nejlépe vede klimatickou politiku,« dodal. Na adresu dosluhující kancléřky Angely Merkelové prohlásil, že nedokázala za 16 let své vlády situaci zlepšit. »Systém, kterému vládne, není schopen životy chránit,« je přesvědčen.

Hladovku zahájilo 30. srpna sedm aktivistů, šest z nich začalo postupně opět jíst. Podpořit Jeschkeho stejným krokem chce ještě jedna mladá žena, která začala držet hladovku tento týden.

Lidstvo by mělo dospět

Nečekanou podporu mají hladovkáři za kanálem, resp. v tuto chvíli za velkou louží. Britský premiér Boris Johnson v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku vyzval lidstvo, aby dospělo a bojovalo proti klimatickým změnám. Podle Johnsona se svět blíží k bodu zlomu a státy musí konečné převzít odpovědnost za ničení planety. »Máme úžasnou moc věci změnit, měnit věci k lepšímu a úžasnou schopnost zachránit se,« uvedl Johnson v projevu ke světovým lídrům před nadcházející klimatickou konferencí v Glasgow, která začne 31. října.

Listopadová klimatická konference OSN (COP26) si klade za cíl vyvolat mnohem ambicióznější globální opatření na ochranu klimatu a peníze na jejich zaplacení. Podle klimatologů i dalších odborníků bude nejspíš poslední šancí, jak zmírnit předpokládané katastrofální dopady globálního oteplování. »Musíme ukázat, že jsme schopni se učit a dospívat, a nakonec převzít odpovědnost za destrukci, kterou způsobujeme, nejen naší planetě, ale i sobě samým. Je načase, aby lidstvo dospělo,« řekl Johnson. Lidstvo zároveň přirovnal k 16letému člověku. »Dostali jsme se do toho osudového věku, kdy zhruba umíme řídit a víme, jak odemknout skříňku s alkoholem a věnovat se všem druhům aktivit, které jsou nejen potenciálně trapné, ale také mohou pro nás i pro ostatní představovat konečnou,« podotkl trefně.

Britský premiér uvítal oznámení Číny, že nebude budovat nové uhelné elektrárny v zahraničí, i závazek USA zdvojnásobit do roku 2024 finanční prostředky určené chudším zemím na snížení emisí na 11,4 miliardy dolarů ročně. »Musíme ale zajít ještě dál a musíme to udělat rychle,« uzavřel na půdě OSN Johnson s tím, že o záchranu planety musí usilovat všechny země.

(rj)