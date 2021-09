Památce strážmistra Honzátka

Čeští komunisté, vlastenci a demokraticky smýšlející občané si v těchto dnech připomínají tragickou událost, která se udála ve středočeských Čelákovicích.

Členové antikomunistické teroristické skupiny bratří Mašínů přepadli v noci 28. září 1951 služebnu Sboru národní bezpečnosti za účelem krádeže zbraní. Pod záminkou fiktivní dopravní nehody vylákali Mašínové strážmistra Honzátka ven ze služebny, tam ho odzbrojili, svázali a omámili chloroformem a následně jej uspaného a svázaného Ctirad Mašín svou skautskou dýkou podřezal. Neslýchaná brutalita činu se stala jasným argumentem pro boj československé Bezpečnosti proti teroristickým skupinám, argumentem po snaze zabránit erupce násilí, jako tomu bylo o pět let později v Maďarsku. Nechutný čin kriminálních zrůd ozřejmil podstatu soudobého antikomunismu jako následovníka nacismu, jako něco, co je neakceptovatelné a co se musí porazit v zájmu bezpečnosti a životů občanů silou.

Popřevratoví fanatici se několikrát pokoušeli teroristy Mašínovy a jejich komplice oslavovat, nechuť celé společnosti přitakat takové brutalitě zamezila glorifikaci. Ta se projevila pouze na několika štěcích režimní televize a rozhlasu či na medaili, která odrážela personální bezcennost tehdejšího premiéra.

Režimní média oběti reakčního teroru konce 40. a počátku 50. let zásadně nepřipomínají. Pohled na tělo podřezaného strážmistra je ostudným pohledem do zrcadla odrážejícího fašizoidní propagandu, kterou se tři desítky let snaží mediální domy zavděčit panující třídě a jejím vylhaným mýtům a pokřiveným hodnotám.

Antikomunismus je synonymem pro ultrareakční ideologie nacismu a fašismu. Podpora antikomunismu znamená podporu vymývání mozků, podporu vyfabrikovaných lží, podpor protinárodní propagandy zaměňující oběť za viníka a také podporu útlaku všech lidí se sociálním cítěním. Antikomunismus je brzda rozvoje společnosti, mentální bariéra, která má za úkol produkovat poslušné nevzdělance, kteří budou přikyvovat neoliberálnímu dogmatu a kapitalistickému vykořisťování. Antikomunismus znamená podporu terorismu, kterými byly nejen zrůdné činy teroristické skupiny bratří Mašínů, ale i masové zločiny proti komunistům a vlastencům v Řecku, Španělsku, Portugalsku, Chile a dalších zemích. Je nutné neakceptovat žádný náznak antikomunistické lži a násilí. Fanatický antikomunismus je jen garantem fašizace společnosti, garantem okleštění občanských a sociálních práv, privatizátorem všeho národního suverenitou naší vlasti konče.

Nezapomínejme obětí antikomunismu, nenechme krvavou historii zopakovat! Vražda zůstane vraždou.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM, předseda OS ČMS a poslanec