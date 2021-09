Vše nejlepší, Václavové

Jsem Václav. Mohu poděkovat za volný den, který nás po víkendu čeká. Je zapsán v kalendáři jako Den české státnosti. Protože miluji český stát, nekritizuji, že je uveden na místo svátku Václava. Stejně bychom ho v ten den, my Václavové, slavili. Jde přece o velmi frekventované jméno. Počítal jsem proto, kolik Václavů sedělo na českém trůně. Od toho prvního, co ho udělali svatým a dodatečně museli vymyslet svatováclavskou legendu, aby po staletí se věřící k němu mohli modlit, přišlo jich ještě osm. Nevěříte? Jeden kníže byl pár let koncem dvanáctého století, čtyři další byli králové, císař Karel byl vlastně Václav, pak tu byl Václav Havel a po něm Václav Klaus. Jen Zeman to zkazil. Jmenuje se totiž Miloš. Stejně však, nebýt postranních zájmů katolických prelátů, by frekventovanějším křestním jménem mohla být třeba jména Konstantin či Metoděj. Nemyslíte? Jen stále nevím, proč právě s ním je spojen Den české státnosti. Stát totiž nelze vytvořit tím, že někoho udělám svatým. Ten se vyvíjí. Postupně. Ten český také vznikal pomalu. A teprve mnohem později, to už kníže Václav nežil, bychom mohli začít mluvit o státu.

Takže suma sumárum slavíme sice svátek, který se nějak jmenuje, ale se státností má málo společného. To, že jde o svátek Václavů, je ovšem zcela neoddiskutovatelné. A že vlastně Poslanecká sněmovna sedla na lep katolické církvi, která potřebovala dostat sv. Václava mezi svátky, také. Tedy, pokud to nebylo schválně a pro obecný málo či vůbec nevěřící lid se vymyslel jiný název.

Kdyby přišla s tím, že tento den se bude jmenovat Den svatého Václava, neprošlo by jim to totiž. A tak se na »Václavy« přilepila »státnost«, a protože je svátek, mohou se konat i slavnostní mše a možná, že do kostelů, jak se kalkulovalo, přijde více lidí. Jak promyšlené, nemyslíte si? A řekněte: kdo odmítne slavit český stát?

Ale jinak, jsem Václav. Mám díky Dnu české státnosti na oslavu svého jména celý »boží den«. Takže, vše nejlepší, Václavové!

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM a kandidát do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji