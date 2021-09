Auta a jablka

Jak jsem se dočetl v Haló novinách, podle červencové studie německého Centra Ferdinanda Dudenhöffera pro výzkum automobilismu se letos ve světě kvůli nedostatku čipů vyrobí proti původním plánům asi o pět milionů aut méně. A dále, že nedostatek polovodičů připraví výrobce aut letos na tržbách až o 110 miliard dolarů (2,3 bilionu korun).

A ještě dále, že v Česku v červenci a srpnu výroba osobních aut kvůli nedostatku čipů meziročně klesla o 39 procent na 112 481 vozů. Například automobilka Škoda Auto zcela zastaví na celý týden výrobu ve všech třech svých závodech v České republice. Důvodem je právě nedostatek čipů, které se používají v palubní elektronice. Firma plánovala na pondělí hromadnou dovolenou, protože v úterý 28. září je svátek svatého Václava. Zaměstnanci by tak s víkendem měli čtyři dny volna.

A nyní jiná zpráva rovněž z Haló novin. Sklizeň jablek začala na začátku září a potrvá přibližně do konce října. I letos se ovocnáři potýkají s nedostatkem sezonních pracovníků na sklizeň. Jak řekl předseda Ovocnářské unie, řada podniků neví, zda sklizeň zvládne. Chybějí i pracovníci z ciziny, které přetahuje průmysl.

No vida, a přitom je to řešení tak jednoduché. Už vás to v těchto dvou souvislostech taky napadá, že ano?

Já si totiž vzpomínám, jak jsem v 70. letech jezdil s dalšími dělníky, techniky a úředníky z Kolbenky v září a říjnu na sobotní jablečné brigády právě někam na Mladoboleslavsko. A proč by to tedy nešlo i dnes? Místo aby se kvůli nedostatku nějakých blbých čipů z Asie škodovácky škodní montovníci zbytečně týden flákali, i když za 85 procent mzdy, proč by si k těm 85 procentům nemohli přivydělat při trhání jablek, která prý letos budou zvlášť obrovská? Proč by se, stejně jako my tenkrát za socíku, nemohli vypravit na týdenní jablečnou brigádu, když nám už ti východní cizinci odmítají s jabkama pomáhat? A navíc by škodovákům manažeři pohrozili: Když nepudeš na jabka, nedostaneš těch 85 procent. Pochopitelně, že tito manažeři by s nimi museli jet trhat taky, aby poznali, že není nad ruční práci.

A pak bych ještě přijal zákon, aby se na takovéto sezonní práce, ale i na jiné zemědělské a lesnické, museli posílat i bezdomovci a jiní zbyteční otrapové, co jen berou sociální dávky a jinak se poflakují kolem nádraží a podobně, ale jinak jsou pro naši společnost, ale i na světě naprosto k ničemu, a jen žebrají o cigára. Jenže to by se asi musely jó změnit zákony. Změnit přímo z gruntu, že? Myslím, že mi čtenář rozumí, jak to myslím.

Jo, a pokud jde o ta auta, nevyrábí se jich a není jich na světě nějak zbytečně moc? Aby nedošlo k mýlce, naprosto tím nemíním hájit dementní záměry infantilního Pirátstva s koloběžkovou Prahou.

Miroslav KANTEK