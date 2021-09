Plané řeči naše problémy nevyřeší!

Viktor Orbán a Andrej Babiš. FOTO - Wikimedia commons

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán se příští středu v rámci oficiální návštěvy ČR účastní v Ústeckém kraji, coby host zdejšího krajského lídra Andreje Babiše, předvolebního mítinku hnutí ANO.

Zprvu by se politici měli sejít v pražské Kramářově vile, navštívit by měli také sídlo výrobce letadel Aero Vodochody v Odoleně Vodě. Následně pojedou do pobočky energetické skupiny Innogy v Ústí nad Labem. Premiéři pak poobědvají v restauraci na Větruši.

Orbán už má i připravený proslov, který na mítinku přednese. Do médií se dostala jeho maďarská verze, podle překladu přes google.com v něm má být zhruba toto: »…už v raném dětství jsem ze všeho nejvíce toužil po tom, abych mohl navštívit vás region. Miluji zdejší přírodu, miluji zdejší poctivé občany a miluji vašeho kandidáta Andreje. Děkuji mému příteli Andrejovi, že mně umožnil splnit si dětský sen. Někdo chce vidět pyramidy, někdo moře a oceány, někdo severní pól, já Ústecký kraj. Už několik let každé ráno dostávám od své asistentky monitoring aktuálních událostí a problémů vašeho regionu. Až v příštích volbách budu kandidovat do maďarského parlamentu, věřte, že s přítelem Andrejem se o hlasy budu ucházet právě ve vašem Ústeckém kraji. Ať žijí klobásy, ať žije lečo, ať žije Andrej!«

Návštěva nic nepřinese

»Víte o tom, že Viktor Orbán miluje Ústecký kraj? Pokud ne, vězte, že právě jeden z nejchudších a nejopomíjenějších regionů naší republiky maďarský premiér pozorně sleduje, a dokonce tam zamíří v rámci své návštěvy České republiky. Jak jinak, než v doprovodu premiéra Andreje Babiše. Je jasné, že jde jen o předvolební tah ve snaze získat hlasy zahraničních voličů a nepříznivce EU. Maďarský premiér rád vypomůže svému českému kolegovi a velkému příteli. Upřímně řečeno, Viktor Orbán se o naše problémy zajímá asi tak, jako my o maďarskou fotbalovou ligu. A kdyby Andrej Babiš kandidoval třeba v Karlovarském kraji, Orbán by obdivoval tamní lázeňství, přírodu, pravidelně by sledoval dění v sousedním regionu a část státní návštěvy by se odehrávala tam. Je smutné, že je premiérovi této země náš kraj k užitku, když jde o hlasy, ale prakticky po celé volební období se o něj moc nestaral. My v Ústeckém kraji opravdu nejsme tupé ovce a velmi dobře si uvědomujeme, že tato šaráda nám nic nepřinese. A nepřinese ani hlasy Andreji Babišovi. Orbán není zrovna favoritem zahraničních voličů a Babiš na tom může jen prodělat,« uvedla pro Haló noviny poslankyně a kandidátka KSČM do Sněmovny V Ústeckém kraji Hana Aulická Jírovcová.

(zmk)