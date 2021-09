Carles Puigdemont. FOTO - Wikimedia commons

Italové zadrželi Puigdemonta. Následovaly protesty

Policie na Sardinii ve čtvrtek večer zadržela bývalého katalánského premiéra a současného europoslance Carlese Puigdemonta. Podle katalánského deníku La Vanguardia tak učinila na základě zatykače, který vydal španělský nejvyšší soud.

Madrid ho absurdně viní ze vzpoury kvůli referendu o nezávislosti Katalánska v roce 2017. Politik by měl nyní stanout před italským soudem. Do ulic v Katalánsku i na Sardinii už vyšly stovky lidí, kteří žádají jeho propuštění.

Puigdemont odcestoval na Sardinii, aby se zúčastnil folklórního festivalu a jednal s tamními politiky. Sardinie totiž patří k regionům, kde se část politiků snaží prosadit nezávislost na Itálii. »Když přistál na letišti v Algheru, tak ho zadržela policie,« uvedla v prohlášení Puigdemontova poslanecká kancelář.

O dalším osudu katalánskkého politika nyní bude rozhodovat soud v Sassari. Původní informace hovořily o tom, že se slyšení bude konat už během dopoledne. Později Puigdemontovi obhájci uvedli, že by soud mohl jeho případ projednat později.

Právní zástupce Agostinangelo Marras řekl italské agentuře ANSA, že soud má nyní rozhodnout, zda potvrdí Puigdemontovo zadržení, nebo zda ho propustí, což je součást procesu zabývajícího se žádostí o extradici. Nicméně určitě neměl padnout verdikt o případném vydání politika do Španělska. Jeho možnou extradici bude muset nakonec schválit italské ministerstvo spravedlnosti, podotkla agentura AP.

Puigdemont je členem Evropského parlamentu, který ho ale zbavil poslanecké imunity. Proti tomuto rozhodnutí podal katalánský politik námitku k soudu, který o ní ještě nerozhodl. Katalánský politik žije trvale v Belgii, která ho dosud do Španělska nevydala.

Za uspořádání referenda v roce 2017 bylo odsouzeno devět katalánských politiků k mnoha letům vězení. Letos v červnu pro ně španělská vláda schválila milost a byli propuštěni na svobodu. Milost se však nevztahuje na Puigdemonta ani další obviněné politiky, kteří před soudem uprchli do zahraničí.

Není to přitom poprvé, co byl Puigdemont od útěku do Belgie zatčen, napsal list El País a připomněl rok 2018, kdy politika zadržela německá policie. Tamní soud ho na základě zatykače kvůli vzpouře do Španělska ale nevydal.

Takhle teda ne!

Do ulic obratem vyšly stovky lidí ve Španělsku i v Itálii, kteří proti zadržení politika protestovaly. Policie v hlavním městě Katalánska Barceloně uzavřela některé ulice poté, co se několik stovek protestujících shromáždilo před italským konzulátem, kde mávali separatistickými vlajkami a žádali propuštění Puigdemonta, popsala agentura Reuters.

»Svobodu, svobodu,« provolávali demonstranti před soudem v Sassari na Sardinii a někteří přitom třímali transparenty, na kterých vyjadřovali podporu Kataláncům. Sardinie má silné historické kulturní vazby na Katalánsko a také vlastní hnutí za nezávislost na Itálii, poznamenala agentura AP.

Zadržení Puigdemonta na Sardinii vyvolalo vlnu reakcí u španělských politiků - v táboře stran podporujících nezávislost Katalánska, ale také u jeho oponentů. Zatímco představitelé hnutí za nezávislost zatčení odsuzují a označují ho za další příklad represí, jeho političtí protivníci podle španělských médií vesměs žádají, aby byl vydán do vlasti a souzen. Španělský socialistický premiér Pedro Sánchez prohlásil, že se katalánský politik musí »podrobit spravedlnosti«.

Předseda vlády zároveň podle listu El País uvedl, že vláda vždy respektovala soudní řízení ve Španělsku i dalších evropských zemích. Kabinet podle serveru BBC News už dříve v prohlášení sdělil, že katalánský politik by se měl podrobit justici jako každý jiný občan.

Účast z Barcelony

Jsem s vámi, reagoval na adresu Puigdemonta šéf současné katalánské vlády Pere Aragonès na Twitteru, kde také odsoudil jeho zadržení a dodal, že »soudní represe musí přestat… Amnestie je jediná cesta vpřed. Sebeurčení je jediné řešení,« poznamenal politik, jenž nahradil Puigdemonta na pozici katalánského lídra a je považován za umírněnějšího zastánce katalánské nezávislosti. Podle agentury AFP se za jeho vlády vztahy mezi Barcelonou a Madridem zlepšily.

Později během dne ale Aragonès prohlásil, že odcestuje na Sardinii, aby tam svého politického kolegu podpořil. Vyzval rovněž k okamžitému propuštění zadrženého politika a zrušení zatykače. Zatčení Puigdemonta podle něj nepomáhá vyřešit politický konflikt v Katalánsku ani vytvořit důvěru ve španělskou vládu, napsala agentura Reuters

Zadržení politika odsoudil rovněž někdejší Puigdemontův vicepremiér Oriol Junqueras, jenž vede stranu Republikánská levice Katalánska (ERC). Také on v této souvislosti vyzval k amnestii, sebeurčení a nezávislosti Katalánska.

Představitel strany Společně pro Katalánsko (JxC) Jordi Sànchez podle listu El País uvedl, že se zadrženým politikem po jeho zatčení hovořil. »Je klidný a přesvědčený, že španělská justice opět podvedla evropské soudy, když nechala aktivovat evropské zatykače, které aktivovány být neměly,« sdělil podle ČTK.

(rom)