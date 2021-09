Miss 2021 chce být zubařkou

Málokdy se stane, že potkáte dokonalost. Zdá se ale, že nám se to s mým dvorním fotografem, kolegou a přítelem Martinem J. Polákem po čase zase podařilo. A to před týdnem při letošním finále Miss a Mr. Charme 2021 v Brně. Je to zásluha 18leté gymnazistky Simony Machorkové, kterou jste ocenili jak vy, čtenáři našeho webového portálu iHalo.cz, a díky tomu se stala letošní Miss Haló novin; stejné pocty se jí ale dostalo i od porotců finálového galavečera. Ti ji zvolili nejnovější Miss Charme, tedy královnou česko-slovenské soutěže krásy a duše Agentury Charme Models Jany Novákové.

Před svou volnou disciplínou na galavečeru Miss a Mr. Charme 2021 jste měla možnost poodhalit i něco ze svého nitra. Prozradila jste na sebe, že štěstím pro vás není klasikova »muška jenom zlatá«, ale »zdraví a mít kolem sebe lidi, na které je spolehnutí«. Pevně doufám, že máte obojí. Byla jste vždycky šťastná a umíte si po minulé sobotě představit toho štěstí ještě víc?

Řekla bych, že každý má ve svém životě nějaká stinná období a ani já to nemám jinak. Samozřejmě ne vždy se mi také daří vše podle mých představ, ale důležité je se nevzdávat. A když už tedy přijde nějaké to ne úplně šťastné období, snažím se o to víc hledat ty hezké a pozitivní věci. A jestli si umím po minulé sobotě toho štěstí představit ještě víc? Určitě ano, protože v průběhu mého života budou přicházet důležité životní události, které, jak pěvně věřím, mě budou činit šťastnou.

Hrála jste publiku na příčnou flétnu, sama jste členkou Velkého dechového orchestru Malá Haná. Prozradíte nám něco o tomto souboru, ale i o tom, jak jste se do něj dostala, resp. o vašich prvních krůčcích při hře na flétnu? Proč vyhrála právě ona nad tancem, který jste také zmínila jako svůj koníček?

Moje úplně první zkušenost s hrou na hudební nástroj byla už ve školce, kde jsem se začala seznamovat se zobcovou flétnou. To samozřejmě nemělo nic společného s hraním, ale alespoň jsem se naučila pár not a vytvořila jsem si silné pouto k hudbě. Asi od 2. třídy jsem začala navštěvovat Základní uměleckou školu u nás v Jevíčku, kde jsem se učila hrát na zobcovou flétnu, a také tancovat. Po pár letech jsem ze zobcové flétny přešla na flétnu altovou a poté tedy na příčnou flétnu, což byl můj sen. Na příčnou flétnu mě učila opravdu šikovná paní učitelka po dobu šesti let. Na jeden z mých koncertů se přišel podívat pan dirigent dechového orchestru, který mě oslovil s nabídkou hrát s nimi. Orchestr byl založen v roce 2000, od té doby prošel několika změnami a od roku 2015 působí pod novým názvem VDO Malá Haná. Na našich vystoupeních hrajeme snad úplně vše - od dechovky, přes populární hudbu, až po filmové skladby, což mě moc baví.

Na volnou disciplínu jsem si vybrala flétnu, protože k ní mám momentálně blíž než k tanci. Taneční obor jsem sice navštěvovala 11 let, ale teď už se tanci nevěnuji.

V Cabaretu des Péchés jste před týdnem zahrála porotě i publiku stylově jeden kabaretní kousek. Jak se tento tip zrodil a ze kterého díla skladba je? Kdo je autorem?

Tématy letošní soutěže byly hřích, kabaret a Paříž, takže jsem se toho chtěla držet. Začala jsem na internetu hledat nějaké skladby, a když jsem našla tuhle, okamžitě se mi zalíbila. Také jsem potřebovala nějaké šikovné ruce, které by mi zahrály klavírní doprovod. Za to vděčím šikovnému Peťovi z našeho orchestru. Autorem skladby V kabaretu je Jaroslav Šimíček. Ale netuším, jestli je z nějakého díla (úsměv).

Pokud jde o tanec, jaký je váš vyvolený? Zkrátka na co si »hopsnete« nejraději? Když jste z Moravy, tak na klasiku - folklór, nebo naopak moderní tance, či dokonce nějaký ten street dance?

Z Moravy sice jsem, ale u nás tu klasiku nenajdete. Folklór ani street dance není nic pro mě. Za to k modernímu tanci mám nejblíže, právě díky taneční skupině na ZUŠ, se kterou jsme vyhráli několik soutěží, například ve Slaném a Litomyšli.

Zástupce Haló novin s radostí předal nové miss jednu ze dvou šerp.

Řekněme si to asi tak. Pánbůh, popřípadě příroda a smysl pro pohyb, vám nadělil(i) dokonalou postavu, jaká se vidí málokdy. K tomu eleganci, smysl pro módní předvádění, tak čím vlastně budete chtít být, až dostudujete?

Momentálně jsem studentkou čtvrtého ročníku na gymnáziu v Jevíčku, takže mě v brzké době čeká maturitní zkouška a přijímačky na vysokou školu. Dále chci pokračovat studiem zubního lékařství a pokud by to bylo možné a objeví-li se nějaké nabídky, ráda bych se ve volném čase věnovala modelingu či focení.

Tak to věřím, že si mnozí Moravané brzy oblíbí zubní ordinaci, kterou jednou vyfasujete… Za vítězství v Miss Haló novin jste dostala od organizátorů jen jednu dárkovou taštičku, šerpu a korunku, ale za vítězství v Miss Charme těch hodnotných cen byl bezpočet. Ze které máte největší radost?

Všechny ceny jsou moc krásné. Určitě se těším na víkendový pobyt v Hotelu Chateau Zámek Čejkovice, dále také na fotografování v ateliéru s nalíčením od vizážistky (fotovbrne.cz). A protože teď navštěvuji kurzy autoškoly, těším se, až využiji zapůjčení auta od společnosti J.P.N. Cars Brno.

Zkusíte účast i na nějaké velké »skutečné« miss? Jak už jsem naznačil, proporce a další dispozice pro to bezpochyby máte, nechybí ani um a intelekt, schopnost se učit vše, co je s takovou show spojené, byla by škoda zůstat stranou…

Soutěž Miss a Mr. Charme byla mojí první soutěží a mohu říct, že to byla dobrá zkušenost. Něčemu podobnému bych se tedy v budoucnu nebránila, tak uvidíme (úsměv)…

Prozradíte nám svou oblíbenou barvu a květinu? A co nejraději konzumujete - abychom měli představu o vašem receptu na krásu…

Mojí oblíbenou barvou je žlutá a z květin mám nejraději pivoňky a slunečnice. K jídlu a pití si dám snad úplně všechno. Popravdě ani nevím o něčem, co bych vyloženě nejedla. Když mám na něco chuť, tak si to dám. Nicméně se řídím heslem: Všeho s mírou.

Jaké je vaše životní krédo, vaše dlouhodobější životní plány, kam až byste to jednou chtěla dotáhnout/co dosáhnout?

Moje krédo je z knihy Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho: Co je důležité, je očím neviditelné. Mým jediným plánem je v tuto chvíli maturitní zkouška a vysoká škola. Zatím o budoucnosti více nepřemýšlím, tak uvidím, co mi život přinese (a nezaměnitelný úsměv závěrem).

Roman JANOUCH

FOTO – Martin J. POLÁK