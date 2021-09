Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda v pondělí zřejmě projedná další rozvolnění opatření pro školy

Vláda má v pondělí projednat další rozvolnění opatření, která přijala kvůli šíření covidu-19. Týkat by se měla zejména žáků a studentů, kteří by se nejspíš nově nemuseli kvůli školám v přírodě, návštěvě zoo, zájmových kroužků či divadla prokazovat bezinfekčností, pokud budou z jedné třídy nebo z neměnného kolektivu. Uvedl to server Seznam Zprávy. Podle něj to vyplývá z návrhu mimořádného nařízení, který má k dispozici.

Podle webu dokument ve čtvrtek projednala Legislativní rada vlády. Do pondělí se v něm sice ještě může něco změnit, změny ale mají být jen formální. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) nicméně nechtěl věc zatím komentovat.

Web s odkazem na získaný dokument uvádí, že ministerstvo v něm navrhované změny odůvodnilo relativně stabilizovaným vývojem epidemie a výsledky ukončeného testování ve školách. S ohledem na to upravilo okolnosti, za jakých nebudou muset děti a studenti z jedné třídy a jejich doprovod předkládat doklad o negativním testu na covid-19, o prodělání koronaviru před nejvýše 180 dny nebo o očkování.

Toto osvědčení o bezinfekčnosti tak nejspíše nebude nutné na kroužky a další volnočasové aktivity pro skupiny nad 20 dětí, "pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu". Děti a studenti z jedné třídy se také nebudou muset testovat či prokazovat očkováním, když budou při škole v přírodě ubytováni společně v hotelu nebo jiném rekreačním zařízení. Stejné podmínky mají pro ně platit i při návštěvách zoologických nebo botanických zahrad, galerií, zámků, veletrhů, koncertů, divadel, sportovních utkání, slavností nebo třeba poutí, doplnil Seznam Zprávy.

(čtk)