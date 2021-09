Jane Evangelisto, co byste tomu řekl?

Česká ženská lobby (ČŽL) zareagovala v otevřeném dopise na odborný dokument Zásady dispenzární péče v těhotenství, který schválila Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně jako svůj doporučený postup č. 1/2021. Platforma ženských organizací žádá o revizi dokumentu a reaguje slovy: »Nechceme, aby péči v těhotenství poskytovali ‚taťkové‘, ale profesionálové.«

ČŽL žádá také o uvedení dokumentu »do souladu s platnou legislativou a nejnovějšími poznatky vědy, které jsou reflektovány například v nejnovějším doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) v oblasti předporodní péče pro pozitivní zkušenost s těhotenstvím«.

»Hra není složitá«

Českou ženskou lobby a některé odbornice z oboru porodnictví zvláště rozlítila pasáž v tomto dokumentu nazvaná Ilustrační modelový příběh o těhotné ženě, registrujícím gynekologovi, specializovaném zdravotnickém pracovišti a porodnici aneb »Hra není složitá«. Tuto pasáž přetiskujeme v plném znění:

»Pokud jde o kompetence a zodpovědnost jednotlivých rolí, tak s trochou nadsázky si lze ‚registrujícího gynekologa‘ představit jako rodiče (zákonného zástupce) a ‚těhotnou ženu‘ jako nezletilou dceru, která zahájila povinnou školní docházku. V domácím prostředí své ordinace zajištuje rodič dispenzární prenatální péči a současně dcera dochází i do školy (specializované zdravotnické pracoviště) a na závěr jede na školní výlet nebo do školy v přírodě (porodnice), odkud se nakonec vrátí po prázdninách (šestinedělí) zcela v pořádku zpět domů. Paní učitelka ve škole se při výuce řídí osnovami a nenastane-­li komplikace, není nutné rodiče informovat jinak než při pravidelných třídních schůzkách nebo na webovém portálu školy. Není však možné, aby paní učitelka při hodině nabyla pocitu, že dcera by si měla zajít k zubaři a rovnou ji tam během hodiny nebo cestou ze školy poslala, aniž by informovala rodiče a domluvila se s ním na dalším postupu. Stejně tak by paní učitelka měla informovat rodiče v případě, když se dceři při výuce udělá nevolno nebo bude mít jiné potíže, které nezvládne vyřešit v rámci svých kompetencí. Pokud rodič nebude s rolí paní učitelky spokojen, bude pravděpodobně kontaktovat paní učitelku nebo rovnou ředitele školy. Řediteli školy se buďto podaří situaci vyřešit ke spokojenosti rodiče, nebo je velmi pravděpodobné, že dcera na základě rozhodnutí rodiče začne chodit do jiné školy. A o roli dalších komplementárních odborností (biochemie, genetika, dětská kardiologie atd.) snad raději až někdy příště… nebo snad, že by dcera bez vědomí rodiče, ale s vědomím pana ředitele chodila za školu, nebo tak trochu i do jiné školy?«

Neúcta k ženám

Text je rozhodně velmi divný, přirovnání těhotné ženy ke školačce přece nemůže žádný dospělý člověk mínit vážně, natož učená vědecká společnost! Materiál je, jak je uvedeno v jeho záhlaví, konsenzuálním stanoviskem sekcí České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti JEP a byl schválen výborem ČGPS ČLS JEP 22. ledna 2021. Co by tomu asi řekl sám věhlasný vědec Purkyně? Těžko uvěřit, že by si vědecká společnost ve svém dokumentu dělala šprýmy. Pod dokumentem jsou i jména předních českých lékařů.

»Stav českého porodnictví má zejména z pohledu ochrany práv žen a dětí mnohé rezervy. Nic ovšem nemůže ospravedlnit v textu použitá přirovnání, kdy autoři registrujícího gynekologa představují jako ‚rodiče (zákonného zástupce)‘ a těhotnou ženu jako ‚nezletilou dceru, která zahájila povinnou školní docházku‘. Toto přirovnání svědčí o neúctě k ženám, lékařům a lékařkám a také k porodním asistentkám, které v celém dokumentu dokonce ani zmíněny nejsou, neméně to však vypovídá o nedostatečném právním povědomí autorů,« uvádí se ve stanovisku ČŽL.

Rozhořčení nad tímto přirovnáním zveřejnila také Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava, jejímž přednostou je Ondřej Šimetka: »... autor zcela nepochopitelně použil naprosto bizarní příměr, který je k ženám, ale i k porodním asistentkám a lékařkám/lékařům totálně neuctivý! Vím (chci věřit), že drtivá většina lékařů takto nesmýšlí. Zcela jistě takto nesmýšlí personál Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava - to garantuji.« Šimetkovo vyjádření ve svém dopise ČŽL cituje.

Názor WHO

V celém představeném konceptu perinatální péče naprosto chybí podle signatářek zmínka o péči poskytované porodními asistentkami. Například WHO ve svém doporučení uvádí, že »v prostředí s funkčním systémem péče poskytovaným porodními asistentkami se doporučují kontinuální modely péče vedené porodní asistentkou. V takových modelech poskytuje ženě oporu a péči během těhotenství, porodu a v poporodním období porodní asistentka nebo menší skupina porodních asistentek, se kterými se důvěrně znají«.

Světová zdravotnická organizace představuje vizi světa, ve kterém každá těhotná žena a novorozenec obdrží kvalitní péči během těhotenství, porodu i v poporodním období. V rámci kontinuální péče o reprodukční zdraví poskytuje prenatální péče platformu pro důležité funkce zdravotní péče, včetně podpory zdraví, screeningu, diagnostiky a prevence chorob. Ukázalo se, že zavedením dobře načasovaných a vhodných postupů založených na důkazech může kvalitní prenatální péče vést k záchraně životů. Prenatální péče také poskytuje oporu v kritickém období života ženy a posílení komunikace mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem. To se týká nejen žen samotných, ale i rodin a celých komunit.

»Proces vývoje uváděných mezinárodních doporučení k prenatální péči zdůraznil důležitost efektivní komunikace týkající se fyziologických, biomedicínských, behaviorálních a sociokulturních témat a poskytnutí efektivní opory těhotným ženám respektujícím způsobem, včetně opory sociální, kulturní, emocionální a psychické. Tyto komunikační a podpůrné funkce prenatální péče jsou klíčové nejen k záchraně životů, ale i ke zvýšení jejich kvality, využívání zdravotní péče a zlepšení kvality poskytované péče. Pozitivní zkušenosti žen s prenatální péčí a péčí během porodu mohou položit základy pro zdravé mateřství,« uvádí se v dopise ČŽL.

Signatářky

Česká ženská lobby jako asociace zastupující 36 organizací, jež působí na poli ochrany práv žen, a jako zástupkyně pracovní skupiny Porodnictví při České ženské lobby, žádá ve svém otevřeném dopise o veřejnou omluvu ženám. Dále žádá o náležitou úpravu ilustračního modelového příběhu uvedeného v oficiálním dokumentu, který ženy dehonestuje.

Signatářkami jsou místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů a předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková, prezidentka Unie porodních asistentek Magdaléna Ezrová, prezidentka České komory porodních asistentek Alena Frýdlová, výkonná ředitelka České asociace dul Míla Kastner Martínková, předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství Petra Sovová, ředitelka Porodního domu U čápa Zuzana Štromerová, ředitelka Aperio - Společnosti pro zdravé rodičovství Eliška Kodyšová, právnička Ligy lidských práv Anna Štefanidesová, Ágnes Němečková z Výboru pro práva dítěte aj.

(mh)

FOTO – print screen dokumentu ČGPS ČLS JEP