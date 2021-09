Miroslava Poláková hovoří k poctě Ludvíka Svobody. FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Válka je strašná. Svou hrůznou nesmyslností

Tři černé náhrobní desky na kroměřížském hřbitově obsahují jména jedné rodiny. Kéž by jména vytesaná do kamene dokázala vyprávět. Hovořila by o dramatických osudech všech těchto zde vepsaných osobností. Osobností, které spojuje držitel Řádu bílého lva a Hrdina Československa i Sovětského svazu, všemi milovaný, uznávaný a vážený prezident Československé republiky, armádní generál Ludvík Svoboda.

Jeho smrt před 42 lety, 20. září 1979, hluboce zasáhla český i slovenský národ, stejně jako 14. září 1937, tedy o 42 let dříve, smrt prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Stejně jako v září 1937, tak i v září 1979 byl vyhlášen státní smutek a do Prahy se sjely tisíce lidí, aby doprovodily svého prezidenta od Pražského hradu, kde ve Španělském sále stáli jeho spolubojovníci čestnou stráž jako poslední poctu svému veliteli. Cesta s ostatky generála tentokráte však nevedla do Lán, nýbrž přes zaplněnou Letenskou pláň do Strašnického krematoria. Stejně však – jako Tomáš Masaryk – byl i Ludvík Svoboda pro většinu národa symbolem statečnosti, člověkem, který zasvětil svůj život národu, ze kterého vzešel. To ještě žili pamětníci druhé světové války, ale i někteří legionáři, a všichni si pamatovali.

Stejně jako se Tomáš Masaryk po návštěvě Petrohradu v květnu 1917 stal reprezentantem legií a československého národa, představitelem rozbití Rakouska-Uherska, tak se Svoboda stal hrdinou od Zborova a Bachmače, a o 25 let později především symbolem 1. čs. armádního sboru, který zapojením do boje proti nacismu chtěl opětovně vrátit důstojnost a postavit na nohy český i slovenský národ.

V roce 1942, kdy události spojené se jménem Reinharda Heydricha stahovaly český národ na kolena, v době, kdy v Mauthausenu zahynul v březnu 1942 17letý Miroslav Svoboda a v květnu Jaroslav a Eduard Stratilovi, napsal Ludvík Svoboda Stalinovi: »Hrdinný a těžce zkoušený národ doma žádá od Čechoslováků v zahraničí, aby pomstili aktivním bojem všechna utrpení a zločiny spáchané na našem národě a jiných národech světa. Chceme a musíme tento požadavek našeho lidu se ctí splnit.«

Na jaře 1945 se postavil generál Svoboda do čela československé armády již jako ministr a byl proti její politizaci. V roce 1950 byl z postu ministra národní obrany odvolán, v roce 1952 dokonce zatčen na pražském hlavním nádraží a internován. I když mu žádný český politik tehdy nepomohl, po intervenci sovětských orgánů byl propuštěn.

A národ český nezapomněl a stále svého generála miloval. Přehnala se doba stalinských čistek, lid začal svobodněji dýchat a v roce 1968 byl Ludvík Svoboda zvolen prezidentem. Ani na okamžik nezapomněl, co pro něj znamená vlast a národ, a stejně jako Masaryk i on věděl, že za svobodu se musí vždy bojovat. Svědčí o tom jeho slova: »Válka je strašná. Svou hrůznou nesmyslností. Má jedinou logiku: vybírá si za oběť největší hodnoty, nejcennější, nejušlechtilejší lidi. Ničí naději a pokrok lidstva. Válku nenávidím ze všeho nejvíce. A přesto nebudu váhat ani na okamžik a znovu půjdu do boje, kdyby cizí agresor napadl mou vlast.«

Agresor nám nyní nehrozí, naši vojáci jsou posíláni na zahraniční mise, avšak nevytratila se z českého národa hrdost, která nás v těžkých chvílích spojovala? Hrdost a úcta k národu, která byla tak samozřejmá pro členy rodiny Svobodovy i Stratilovy, jejichž jména dnes již většině národa nic neříkají. To je paměť národa? Není paměť národa vždy namístě jenom tam, kde se to právě hodí? To tady již bylo a myslím, že i současná paměť národa je děravá.

Vážený a nám stále drahý pane prezidente Ludvíku Svobodo,

je tady nejenom Váš pravnuk Miroslav Klusák, jsme tady dnes i my, kteří stojíme u Vašeho hrobu, a je tady svým srdcem stále mnoho příslušníků českého a slovenského národa, pro které Vy, generále Ludvíku Svobodo, zůstáváte navždy symbolem čestného vojáka a politika, který na rozdíl od jiných tzv. velikánů v propadlišti dějin nikdy neskončí!

(Projev k 42. výročí úmrtí generála Ludvíka Svobody, Kroměříž 18. září 2021)

Miroslava POLÁKOVÁ