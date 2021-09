Faina Savenkova.

Savenkova: Většinu politiků zabité děti nezajímají

Faina Savenkova, 12letá mladá spisovatelka z Luhansku (Luhanské lidové republiky) napsala pro sociální síť Vkontakte prohlášení ke Světovému dni míru, který jsme si připomněli minulý týden, 21. září. Podle ní je u většiny politiků každé další zabité dítě jen novým číslem ve zprávě…:

Na naší malé planetě umírají každý den kvůli válečným akcím děti. Sýrie, Afghánistán, Donbas, další místa světa. Bohužel, pro většinu politiků je každé další zemřelé dítě jen novým číslem ve zprávě. Ale ne pro mě. Žiji v době války a vím, že při usínání mnozí říkají: »Děkuji za další prožitý den.« Je to (vůbec) nejupřímnější »děkuji«. Máme rádi život jako ostatní, neodlišujeme se od běžných dětí v Evropě nebo Asii. Jenom naše »zítra« více závisí ne na nás, ale na dospělých. Dnes je den míru. A když znovu budou strýcové a tety vyjadřovat »znepokojení«, mít krásné řeči v době, kdy kvůli střelbě zahyne další dítě, nic se nezmění. Rozhovory by měly vést k nějakému řešení a akci. Jinak to vypadá, jako by politici dělili děti na »jejich« a »cizí«: to je smutné a nesmí to tak být. Svět je křehký a nedělitelný. A je jen jeden, jiný v nejbližší době nebude.

Nedávno jsem četla slova děvčete z Ameriky - Samanthy Smithové: »Bůh stvořil svět pro nás, abychom žili v míru, a ne abychom bojovali.« Souhlasím s ní.

(Pozn.: Samantha Smithová (1972–1985), malá americká bojovnice za mír, v roce 1983 navštívila na pozvání Jurije Andropova Sovětský svaz (Moskvu a pionýrský tábor Artěk). Až po tragické smrti Samanthy (při pádu letadla) navštívila děti v USA v roce 1986 na oplátku sovětská pionýrka z Moskvy Káťa Lyčovová. Vzájemné návštěvy amerických a sovětských dětí pokračovaly až do poloviny 90. let.)