Souvislosti předvolební kampaně v SRN

Pro Haló noviny často překládaný Victor Grossman napsal před týdnem stať shrnující předvolební kampaň v Německu. Po včerejšku už je víceméně jasné, jak to všechno dopadlo, ale není od věci podívat se na celý předvolební proces ještě poněkud obšírněji. Celou stať najdete na Berlínském Bulletinu 194.

V německých volbách… jediné, co musíte udělat, je, že předložíte registrační list, který dostal každý občan poštou, a potom udělat křížek na hlasovacím lístku. Bez problémů se šéfem, bez absence v práci, dlouhých front či sporů o podvodu či diskriminaci. Zní to jednoduše.

Ty volební lístky ale mohou být hodně, hodně dlouhé - a správně se rozhodnout, koho zakroužkovat, může být problém, o křesla v Bundestagu se uchází 47 stran; možná by bylo rozumné oprášit aritmetiku, možná dokonce počty.

I Berlín má své volby

Letos má i Berlín své státní volby, se 34 stranami kandidujícími do Zastupitelstva i do všech šestnácti obvodních rad. Může být užitečné brousítko na tužky (nebo kuličkový hrot). Většinou jsou ty strany malé, dokonce nepatrné, jako Strana práv zvířat, Liberálně-konzervativní reformátor či strana vedená vdovou po Lyndonu LaRoucheovi, někdejším americkém provokatéru. Nebo malá DKP, Německá komunistická strana. Málokdy dosáhnou jednoho procenta.

V posledních letech bylo významnými soupeři pouhých šest stran, tři z nich pravicové. Křesťanská »unie« (CDU/CSU), dvoustrana se svou zvláštní bavorskou sestrou-dvojčetem, teď postrádá mateřské kouzlo Angely Merkelové. Její hlavní kandidát, konzervativní Armin Laschet, chce obecně »sledovat stejný kurz«, ale má téměř nulové charisma…

Armin Laschet. FOTO - Wikimedia commons

Slabší spojenec Unie, Svobodní demokraté (FDP), je téměř výslovně pro-podnikatelský: »Nezdaňujte bohaté!« Ale jeho jediný předák, výmluvný jako vždycky, ji dokázal v průzkumech zvednout na 11 %.

Neofašistická AfD

Potom je tu neofašistická Alternativa pro Německo (AfD). Jedna z jejích dvou tváří usiluje o serióznost, vcelku dbá o způsob řeči a snaží se, aby ostatní, alespoň momentálně, drželi své hitlerovsky rozjařené ruce v kapsách a zdrželi se verbálního (nebo i skutečného) hajlování. Koalice s AfD jsou pro ostatní strany stále tabu, i když si někteří pravičáci v CDU/CSU s touto myšlenkou trvale pohrávají.

Ale zatímco AfD stagnuje na 10-11 %, vznikla nová strana, Základ (původně Bündnis Grundeinkommen, BGE, založená 2016 - pozn. překladatele). Zdá se, že jejím jediným programem je odmítání roušek a rozestupů - a policajtů, kteří je vynucují. Přitahuje lidi z levice i z pravice, nějaké praštěné odmítače vakcín, ale hlavně lidi, kteří už mají dost omezení virů a vládního žvanění, zdržování a profitování z pandemie, s penězi a cenzurou. Zmizí (možná s koronou), nebo se stane hrozbou, jejíž finanční podporovatelé zůstávají neprůhlední a tajemní. Uvidíme.

Scholzova SPD

A co tři »levicové ze středových stran«? Sociální demokraté (SPD) se zdáli být odsouzeni k totálnímu pádu; v červnu se plazili na 14 %, což je na druhou německou stranu neuvěřitelně málo. Najednou však vyletěli k nebi; nyní, kdy v průzkumech dosahují 25 % a zbývá jim už jen pár dní, se zdá velmi pravděpodobné, že z nich vyjdou nejsilnější. Jejich hlavní kandidát Olaf Scholz, nynější vicekancléř a ministr financí, má sebevědomé, nonšalantní, ale přímočaré vystupování, které si nějakým způsobem získalo mnoho voličů, navzdory jednomu skandálu za druhým - jako když tajně radil hamburské bance v obřím daňovém podvodu, zatímco byl starostou tohoto města, nebo »přehlížel« podvod falešné finanční společnosti šidící o miliardy, kterou měl jeho resort sledovat. Ruce mnoha »křesťanských« politiků však rozhodně nejsou čistší. SPD se nějakým způsobem propracovala k výtvarným způsobům, jak pracujícím lidem slibovat jemná zlepšení - před volbami - ale pak, pokud zvítězí, je ředí, zapomíná na ně, nebo je dokonce ničí, a přece nějak získává důvěru…

Strana Zelených se také svezla na volební horské dráze a v dubnu se vyhoupla na bezprecedentní první místo (s 28 %). Dva měsíce se zdálo, že se její energická mladá vůdkyně Annalena Baerbocková stane dokonce kancléřkou. V červnu se však bohužel opět propadla na druhé či třetí místo; veřejná podpora jejího veselého nadšení opadla stejně rychle jako předtím, zatímco její partaj se potýká s obtížemi při rozdělování; udržuje si svou dlouhou pověst levicové strany, aby si udržela mladší ekologické aktivisty, ale neztrácí svou starší, kdysi levicovou, dnes většinou dobře postavenou starou gardu.

A pak je tu Die Linke.

A pak je tu Die Linke, Levice, s pozůstatky PDS, jež čtyřicet let vládla východoněmecké NDR a pak, zredukovaná, reformovaná, omlazená, se spojila s militantními západoněmeckými levičáky ve společném úsilí pohnout politickou scénou. Navzdory nesčetným handicapům (jako masové sdělovací prostředky) měla několik skutečných úspěchů. A spoustu vnitrostranických neshod.

Jeden úspěch byl v Duryňsku, kde si (pravé křídlo strany) drží nejvyšší místo, o hodně před SPD a Zelenými, se kterými sdílí vládu. A se soc. dem. »středolevé« trio také v uplynulých čtyřech letech vládlo Berlínu. A máme-li věřit průzkumům, bude další čtyři roky pokračovat.

Ale ačkoliv vládu v hlavním městě a největší metropoli Německa sdílí, ne vždy sdílí programy. Nejjasnější je to v debatě o bydlení ve městě, kde většina lidí žije v nájemních bytech. Shodli se na zákonu, který stanoví horní hranici výše nájemného a zamezuje jeho zvyšování, ale německý Nejvyšší soud rozhodl, že taková rozhodnutí nelze činit jinak než na celostátní úrovni. Pak militantní nestranická skupina zahájila novou kampaň referenda - přinutit všechny realitní firmy vlastnící více než 3000 bytů, aby je předaly do veřejného vlastnictví, což by znamenalo »zkonfiskovat« 240 000 bytů za cenu, kterou by město získalo zpět pravidelnými platbami lidí za nájemné, ale bez neustálého zvyšování programů gentrifikace realitních magnátů. Petice podepsalo čtvrt milionu Berlíňanů, což je mnohem víc, než bylo zapotřebí, a plán se tak dostal k (referendovému) hlasování v Berlíně v neděli – takže ještě jedno hlasování! Pokud bude tato konfiskace schválena, musí být projednána nově zvolenými městskými delegáty. Die Linke. má navzdory svým »umírněným« sklonům v Berlíně plnou podporu. Zelení? Jen polovičatě a na rozdíl od Levice nasbírali málo podpisů. Pokud jde o SPD, včetně její hlavní kandidátky, která by se mohla stát první ženou-starostkou Berlína, ta je neoblomně proti. Její vazby na velké nemovitosti se zdají silnější než jakékoliv zásady. Horké časy v Berlíně nemusí být jen klimatické povahy!

Kdo s kým?

Debata na celostátní scéně se točí kolem jedné klíčové otázky: kdo s kým? Pokud SPD s Olafem Scholzem získá první místo, bude stále potřebovat partnery k sestavení vlády. Jedním z nich bude určitě její nejbližší soused, Zelení. Tito dva však sotva dosáhnou potřebné poloviny křesel a hlasů. Kdo zajistí třetí nohu velmi vratké stoličky? FDP z velkého byznysu, která je nemá ráda? Nebo Levice?

Křídla mají i SPD a Zelení; jejich pravá křídla trvají na svém: »Nikdy s těmi rudými, infikovanými NDR!« Jejich levá křídla se tiše rozcházejí: »Možná přece jen s Die Linke., ale jen za předpokladu, že ukončí svůj odpor k vyslání německých vojáků do zahraničí na mise NATO či jiné mise (resp. odpor k NATO jako takový – pozn. red.)«

Křídla Levice mohou také mávat opačným směrem. Někteří říkají: »Musíme být ochotni dělat kompromisy. Jen pomyslete, co by to znamenalo mít ministry ve federální vládě?!«

Jiní oponují: »Znamenalo by to vzdát se odporu vůči německé rozpínavosti a vojenskému posilování, srdci raison d’étre (smyslu existence - pozn. překladatele) naší strany! Bez ohledu na jakékoliv naše pokusy, nejmenší a nejslabší z trojice, získat zlepšení pro pracující lidi, seniory nebo děti, bychom pak už nebyli antiimperialističtí, ale spíše podporovali establishment, proti kterému se praví levičáci stavěli už od 1. světové války! Už bychom nebyli jedinou »Stranou míru« – a tudíž (bychom byli) nadbyteční!«

Die Linke. však čelí mnohem větší hrozbě; její čísla v průzkumech se poté, co sklouzla z jednorázového 11% maxima, ustálila na sedmi, ba dokonce šesti procentech - nebezpečně blízko pětiprocentní hranici. Nedosáhne-li strana této magické dělicí čáry, ztratí postavení zlomku, téměř všech delegátů, svých práv v médiích, oficiální finanční podpory – a bude se blížit ztrátě velké efektivity a jakéhokoli slyšitelného hlasu pro pokrokáře! Jen málokoho kromě svých »starých věrných« dokázala přesvědčit, že má reálnou šanci zlepšit jejich život. Ve východním Německu se už na ni právě příliš často pohlíží jako na součást »establishmentu«; v západním Německu je stále zatížena antikomunistickými předsudky namířenými proti NDR. S výjimkou otázky nájmu si nezískala pověst důrazného, vzdorovitého bojovníka. Navzdory mnoha statečným snahám je ve velkém nebezpečí.

Pokud tuto výzvu splní, zůstává otázka vstupu do vládní koalice – bude-li přizvána. Ze dvou hlavních levicových kandidátů se východoněmecký Dietmar Bartsch přiklání ke koalici »rudo-zeleno-rudá« (SPD i Levice tvrdí, že rudá je barva jejich strany). Druhá hlavní kandidátka, Janine Wisslerová ze západoněmeckého Hesenska, se zdá být z myšlenky takového kompromisu nešťastná, přestože by jí mohl zajistit místo ve spolkovém kabinetu. V televizních debatách byla Janine tvrdou bojovnicí, tvrdou, jasnou, vždy (nebo téměř vždy) s přátelským úsměvem, zatímco se oháněla omezenými programy ostatních stran a jejich často alarmující bojovností vůči Rusku a Číně…

Komplikovaná doba

Tyto měsíce viru jsou komplikovanou dobou. Na druhou stranu, někteří pracující lidé se tomu brání. Strojvedoucí právě vyhráli boj po třech výpadcích vlaků, zaměstnanci berlínských nemocnic stávkují právě tak kvůli lepším podmínkám. Situace v koroně nebo jejími následky mohou přinést mnoho konfliktů. Sílící boj s LINKE v čele je možná potřebnější než kdy dřív…!

victorgrossmansberlinbulletin.wordpress.com

č. 194, 20. září 2021

Překlad Vladimír SEDLÁČEK