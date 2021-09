Ilustrační FOTO - Pixabay

Z domova lidi vyhání chudoba a násilí

Lidé budou vždycky chtít utéct před chudobou a násilím, a dokud budou na světě přetrvávat aktuální nerovnosti, bude jeho součástí i migrace. Ve svém příspěvku do všeobecné rozpravy na zasedání VS OSN to v sobotu řekl premiér Haiti Ariel Henry. Způsob, jakým se v posledních dnech nakládalo s haitskými migranty u americko-mexické hranice, označil za šokující, do přímé kritiky USA se ale nepustil.

Henryho vystoupení následovalo poté, co na obou stranách hranice u texaského města Del Rio vyvolal krizi příchod desetitisíců migrantů, z nichž většinu tvořili lidé právě z Haiti. Pod přeshraničním mostem vznikl na americké straně rozsáhlý utečenecký tábor a vláda Joe Bidena minulý týden čelila mezinárodní kritice kvůli zásahu jezdecké jednotky pohraniční stráže a hromadnému vyhošťování běženců zpět na Haiti. »Během posledních dní mnohé z nás šokovaly snímky, s jakým zacházením se u hranice mezi Mexikem a USA setkalo vícero mých krajanů,« citovala Henryho AFP. Zásah, při němž předminulou neděli pohraničníci na břehu řeky Rio Grande na koních honili migranty přicházející z Mexika, v pátek odsoudil i prezident Biden.

Ariel Henry.

Otázka vracení běženců

Henry se vyjádřil i k otázce vracení běženců na Haiti. »Aniž bychom chtěli zpochybňovat právo svrchovaného státu kontrolovat příchody cizinců na jeho území či posílat zpět do jejich zemí ty, kdo přišli nelegálně, máme za to, že mnohé dnes prosperující státy byly vybudovány díky postupným vlnám migrantů a uprchlíků,« řekl. Migrace podle něj nevymizí, dokud bude většina světové populace žít v chudobě, zatímco některé oblasti jsou bohaté. »Lidské bytosti, otcové a matky, kteří mají děti, budou vždy prchat před chudobou a konflikty,« doplnil premiér Haiti. Mluvil přitom z pozice premiéra země, jež patří k nejchudším na světě a od července se zmítá v hluboké politické krizi způsobené vraždou prezidenta Jovenela Moïseho. Podle pozorovatelů i výpovědí samotných Haiťanů je situace v zemi bezútěšná, stát zkolaboval a v ulicích působí násilné gangy.

K migraci přispívají dezinformace

Za těchto okolností se tisíce Haiťanů, z nichž část v posledních letech žila v jiných latinskoamerických zemích včetně Mexika, vydaly k jižní hranici USA hledat lepší životní podmínky. Podle AP k migrační vlně přispěly dezinformace na sociálních sítích a nepochopení imigrační politiky Bidenovy administrativy. Výsledkem byl vznik tábora u Del Ria, jehož populace narostla na 15 000 lidí. Americké úřady pak začaly migranty vystěhovávat a nejméně 2000 Haiťanů poslaly letecky zpět do vlasti, zatímco mnozí další se dobrovolně vraceli do Mexika, aby se vyhnuli deportaci. V pátek ministr vnitřní bezpečnosti USA oznámil, že v táboře nikdo nezůstal a že 12 400 lidí bylo dočasně ponecháno v USA. Na sobotní odpoledne místního času (v noci SELČ) bylo naplánováno částečné obnovení provozu na hraničním přechodu mezi městy Del Rio a Ciudad Acuña v Mexiku. Úřad celní a hraniční ochrany přechod uzavřel 17. září.

(ava, čtk)