Co vše ještě můžeme prodat?!

Mohlo by se zdát, že termín privatizace patří v naší zemi k minulosti, opak je – jak se nyní ukazuje – pravdou. Odstátnění, neboli převedení státního majetku do soukromých rukou, jak překládá tento pojem slovník cizích slov, je stále aktuální.

V programu iniciativy Česko plus, tvořené mladými členy ODS, je rušení konkrétních institucí, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí či CzechTourismu. Ale také privatizace Budějovického Budvaru, České pošty i Lesů ČR. V možné příští vládě by se tak ODS mohla pokusit alespoň o částečnou privatizaci České pošty a Českých drah, jak tvrdí první místopředseda strany a její kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura. »Česká pošta by mohla být akciová společnost kótovaná na burze a nějaké procento by se mohlo prodat. Stát by si tam nechal většinu. Je to i model, který bych preferoval u Českých drah,« říká Stanjura.

»A pro mě velmi překvapivě, neboť právě privatizace 90. let je velkou ostudou pravicových stran, ale i za levici se vydávající ČSSD. Dle různých výpočtů ekonomů se částka, o niž byli občané v rámci privatizace okradeni, pohybuje mezi 600 miliardami až dvěma biliony (!) korun. Nejsou to však jen finance, o něž byla Česká republika a její obyvatelé ochuzeni. Během překotné privatizace jsme přišli také o mnohé kulturní dědictví v tradičních značkách, které buď zanikly, byly vytunelovány, nebo je zahraniční kapitál koupil jen proto, aby je následně utlumil ve prospěch svých výrobků. S výrobky Vlněny, Slezských bavlnářských závodů, ÚP Bučovice, čokoládovny Maryša, Skla Union, Zbrojovky Brno a dalších a dalších, už se můžeme setkat pouze ve vzpomínkách nebo starožitnostech. A třeba Jar, zmrzliny Míša, koření Vitana, vložky FAB, cestovní kancelář ČEDOK nebo čerpačky Benzina se sice drží původního názvu, avšak majitele mají rovněž v zahraničí. Jak to s nimi může skončit, nám ukázal vlastník sítě čerpacích stanic Benzina, který se hodlá s touto tradiční značkou brzy rozloučit,« uvedl pro Haló noviny vedoucí kandidát KSČM v Olomouckém kraji Ludvík Šulda.

Ludvík Šulda.

Chuť na Budvar

Očekával bych, že se dámy a pánové z »devadesátek« poučili, ale touha po penězích u nich zřejmě opět převládla. Jinak si totiž nedokážu vysvětlit, že opět tito lidé dostali »chuť« na Budějovický Budvar. »Tedy nikoli na produkty tohoto národního podniku, ale na podnik samotný. Zástupci koalice SPOLU i Pirátů a STAN se totiž vyjádřili, že podnik by bylo vhodné zprivatizovat. V podobném duchu se vyjadřují také o České poště nebo o Českých drahách. Tam by rádi rozprodávali po kouskách. Je to logické – výdělečné části by byly ‚výhodně‘ zprivatizovány, ty ztrátové by zůstaly státu,« připomněl Šulda.

Co je ještě ve hře?

Ale co všechno je v letošních volbách ještě ve hře? »Je toho samozřejmě mnohem více. Například gigant ČEZ s objemem aktiv přes 700 mld. Kč (!), Letiště Praha, tiskárna cenin, Čepro, Mero, Lesy ČR, ale také veřejné služby, které už ostatně ODS v minulosti svými zásahy destabilizovala – např. pokusem o privatizaci nemocnic nebo zavedením důchodových fondů v rukou bank a pojišťoven. V naší zemi máme rovněž stále ještě velké množství přírodního bohatství, na nějž si brousí zuby bohaté zahraniční korporace.

Za KSČM říkáme jednoznačné NE. Jak nám i letošní pandemie ukázala, strategická odvětví a podniky by měly být v rukou státu. KSČM jako jediná strana tvořila vždy hradbu proti okrádání českých občanů – ať už prostřednictvím privatizace, či čehokoli jiného. Myslete na to, až půjdete 8. a 9. října do volebních místností…« vyzval Šulda.

(zmk)