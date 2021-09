Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko a Maďarsko podepsaly smlouvu o dodávkách plynu, Ukrajina ji odsoudila

Maďarsko a Rusko podepsaly novou dlouhodobou smlouvu o dodávkách zemního plynu. Kontrakt předpokládá, že ruská státní plynárenská společnost Gazprom bude ročně do Maďarska dodávat 4,5 miliardy krychlových metrů suroviny. Ukrajinské ministerstvo zahraničí dohodu odsoudilo a uvedlo, že smlouva ohrožuje energetickou bezpečnost Evropy. Dodávky mají do Maďarska proudit přes Srbsko a Rakousko, a Ukrajinu tak obejdou. Budapešť výhrady Kyjeva označila za vměšování do záležitostí Maďarska.

K podpisu smlouvy přicestoval do Budapešti šéf Gazpromu Alexej Miller. Dohoda vstoupí v platnost k 1. říjnu - do Maďarska díky ní bude proudit 3,5 miliardy krychlových metrů zemního plynu přes Srbsko a miliarda krychlových metrů z Rakouska.

Kyjev je přesvědčen, že Rusko chce dodávky energií využít jako politickou zbraň proti Ukrajině a Evropě. Ostře kritizoval už výstavbu plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa, který obchází Ukrajinu jako tranzitní zemi.

"Považujeme to za čistě politické, ekonomicky nerozumné rozhodnutí přijaté ve prospěch Kremlu a na úkor národních zájmů Ukrajiny a ukrajinsko-maďarských vztahů,“ stojí v prohlášení ukrajinského ministerstva zahraničí. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó ale v reakci označil výtky Ukrajiny za vměšování do vnitřních záležitostí Maďarska.

"Spotřeba plynu v Evropě se nebude snižovat a nebude se snižovat ani úloha Gazpromu," řekl podle agentury Reuters. "Energetická bezpečnost je pro Maďarsko spíš záležitostí bezpečnosti, svrchovanosti a ekonomiky než záležitostí politickou," dodal Szijjártó.

Maďarsko se spoléhalo na Rusko u většiny plynu, který dováželo plynovodem přes Ukrajinu. V posledních letech ale země dodávky plynu diverzifikovala, otevřela například přeshraniční propojovací potrubí s většinou svých sousedů a přes terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Chorvatsku si zajistila dodávky od britsko-nizozemské společnosti Royal Dutch Shell.

Szijjártó koncem srpna uvedl, že smlouva se uzavře na 15 let. Cenu dodávek tehdy nesdělil, uvedl ale, že bude příznivější než ta dosavadní.

Podpis maďarsko-ruské smlouvy přichází v době, kdy ceny zemního plynu v Evropě zdolávají ještě před začátkem zimní topné sezony rekordy. Evropské státy jsou na zemním plynu závislé více než kdy jindy kvůli snahám opustit uhlí a zvýšit využití čistších zdrojů energie. Používají ho k vytápění domácností i při dodávkách elektřiny průmyslovým podnikům.

(čtk)