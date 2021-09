Dvoumilionová malebná Kalábrie je jihoitalským regionem. Od Sicílie, kterou ovládá mafie Cosa Nostra, ji dělí Messinská úžina. Kalábrijským hlavním městem je Catanzaro. FOTO – pixabay.com

Kalábrie. 'Ndranghetu pandemie posílila

Kalábrijská mafie 'Ndrangheta během pandemie výrazně upevnila své postavení lídra v mezinárodním obchodu s kokainem, vyplývá ze zprávy oddělení italského ministerstva vnitra, jež má na starost boj s mafií (DIA).

Ve zprávě pro parlament, z níž citovala místní média, se rovněž uvádí, že 'Ndrangheta v průběhu pandemie využila finančních těžkostí podnikatelů a dále rozšířila portfolio odvětví svého působení. Pokračovala rovněž v trendu »tichého« pronikání do ekonomiky, který vystřídal dřívější letitou praxi zastrašování vraždami a bombovými útoky.

Tichá infiltrace

Cíle 'Ndranghety jsou dva: recyklovat své příjmy z nezákonné činnosti a pronikat do legální ekonomiky získáváním stále širšího pole působnosti. »Odvětví, do nichž se infiltrovala, sahají od stavebnictví či silniční dopravu přes restaurace a hotely až po provoz sportovních zařízení a zdravotnictví,« vyplývá ze zprávy DIA za druhé loňské pololetí. Nejnovější dokument DIA zdůrazňuje, že 'Ndrangheta stejně jako další italské mafie (sicilská Cosa Nostra či Camorra v Kampánii) stále více nahrazují použití násilí tichou infiltrací do sociálně ekonomických struktur. Toto pronikání urychlila právě pandemie.

Nástup žen do vedení

'Ndrangheta, která se zrodila v 19. století v jihoitalské Kalábrii a jejíž název je odvozen z řeckých slov pro hrdinství a ctnost, koncem minulého století svým vlivem překonala sicilskou mafii Cosa Nostra a v současnosti je nejmocnějším zločineckým syndikátem v Evropě. Má kontrolu nad většinou kokainu, který putuje na evropský trh. Od přelomu století uvnitř 'Ndranghety pozorují experti nový trend - nástup žen do vedení jejích odnoží. »Role žen se mění, dříve byly respektovány jako matky, dcery či manželky gangsterů, nyní požívají úctu jako šéfky uvnitř této organizace,« říká Antonio Nicaso, univerzitní profesor a expert na kalábrijskou mafii.

Úspěchy vyšetřovatelů

Úspěchy ale slaví i italští vyšetřovatelé. Letos v lednu začal v Kalábrii největší proces s italskou mafií od osmdesátých let minulého století, je v něm obžalováno na 330 lidí právě z příslušnosti ke kalábrijské mafii, z vražd, obchodu s drogami, vydírání i ze zneužití veřejné funkce.

(ava, čtk)