Jezero Tanganika. FOTO - Wikimedia commons

Chilva, Tanganika. Těžký život u afrických jezer

Živobytí 1,5 milionu lidí je v ohrožení, protože malawiské jezero Chilwa sužují stále častější období sucha. S tím, jak se jeho rozloha vlivem klimatických změn zmenšuje, zápasí místní lidé o zdroje potravy, píše list The Guardian. Ten se tematice zhoršujícího se sucha v Africe a jeho dopadů věnuje stále častěji.

Byly doby, kdy rozlehlé jezero Chilwa téměř zmizelo. V roce 2012 panovala v jižním Malawi extrémní vedra a bylo jen málo deště, který by zaplnil řeky vlévající se do jezera. »Mnoho rybářů muselo bojovat o pevninu u jezerních břehů, zatímco další se museli přestěhovat do města,« říká Alfred Samuel. »Sotva jsme nakrmili naše děti, protože v jezeře nebylo dost ryb ani vody na pěstování rýže.«

Co spatřil Livingstone

Na jezeře 52letý muž z okresu Zomba rybaří od 80. let 20. století. Na pokles hladiny je zvyklý. Stále nepředvídatelnější počasí ale ohrožuje obživu více než 1,5 milionu lidí napříč třemi okresy, které na druhém největším malawiském jezeře závisejí. Když misionář a objevitel David Livingstone dorazil v roce 1859 k jeho břehům, oznámil, že je 90 až 130 kilometrů dlouhé. Tedy tak dvakrát větší než dnes. Náměstek ministra pro rybolov Friday Njaya uvedl, že jezero může v období dešťů pokrýt až 2000 kilometrů čtverečních. V posledních letech se ale zmenšilo na méně než 1200 km. V roce 2018 se zmenšilo zhruba o 60 %, což donutilo většinu rybářů k přesunu na jezero Malawi. Obavy budí, že situace se zopakuje. Do povodí jezera letos dopadlo méně než 1000 milimetrů srážek. Jezero jich ale potřebuje více než metr, aby si udrželo svou hladinu. Nespolehlivé srážky jsou výsledkem lidské činnosti, hlavně odlesňování, které hraje zásadní roli v ničení životního prostředí a klimatické krizi, tvrdí odborníci.

Ryby stačí jen pro rodinu

»Teď ulovím jen dost ryb pro svou rodinu a obávám se, že pokud nebudou odvráceny klimatické změny, jezero v blízké budoucnosti vyschne,« myslí si Samuel. »Rybaření je stále těžší. Snažíme se zapojit do dalších aktivit, jako je pletení košíků a lov ptáků, ale stále s tím nevystačíme, protože změny ovlivnily i populaci ptáků,« dodává. Podle regionálního ředitele neziskové organizace Leadership for Environment and Development (LEAD) pro jižní a východní Afriku Sostena Chiothy jezero vysychá častěji, protože klimatická změna způsobila extrémní počasí. »Pokud porovnáte předchozí roky, kdy jezero vyschlo, byly to roky 2018, 2012, 1996, 1973 a ve 40. letech minulého století. Jednalo se o 25-40 let přirozeného cyklu vysychání, ale nyní k němu dochází každých tři až pět let,« shrnuje fakta Chiotha.

Stále chudší zemědělci

Na region neblaze dopadají i špatné zemědělské praktiky, říká úředník ministerstva pro rybolov pro okres Zomba Nickson Kamete Masi. »Někteří lidé pěstují své plodiny na břehu jezera a řek, které se do něj vlévají. Kácejí přitom rákosí a další rostliny, které zabraňují erozi a znečišťování jezera,« vysvětluje. V regionu bylo zavedeno několik programů navržených k dosažení udržitelnějšího zemědělství, podle rybáře Samuela měly ale jen malý dopad na místní pěstitele.

Tradiční vůdce Zomby N’kagula říká, že zemědělci jsou stále chudší a kvůli klesající hladině zápasí o přežití. »Žijeme ve společnosti, kde se vše mění. Musíme přijmout, že klimatická změna je skutečná a všichni zodpovídáme za to, co se děje. Buďme prostě zodpovědní.«

U vysychajícího jezera Chilwa. FOTO - Wikimedia commons

Zapomenutá krize

Opačné starosti mají lidé kolem jezera Tanganika. Z burundských oblastí kolem tohoto jezera muselo kvůli přírodním katastrofám odejít přes 100 000 lidí. Organizace na ochranu dětí Save the Children situaci podle ČTK označuje za zapomenutou krizi. Hladina jezera v posledních letech stoupala při silných bouřích, při nichž vznikaly záplavy a sesuvy půdy. Lidé, kteří nyní žijí v táborech, popsali, že se probudili uprostřed noci a zjistili, že jejich domy a pozemky pohltilo jezero. Tanganika je druhým nejdelším a nejhlubším jezerem na světě a u jeho břehů leží kromě Burundi také Kongo, Tanzanie a Zambie. Běžně jeho hladina leží v nadmořské výšce 772,7 metru, v dubnu vystoupala na 776,4 metru. Záplavy se přičítají několika faktorům, ale hlavně oteplování, jež zde má vliv na více extrémních srážek.

Jídlo jen jednou denně

Sedmnáctiletá dívka popsala, že její rodina přišla o dům, když se loni protrhly břehy jezera: »Bylo to v noci, spala jsem, a když jsem se probudila, byla všude voda. Dům byl zničený jen chvíli poté, co jsme z něj utekli.« V táborech v Burundi je asi 125 000 lidí a 85 % z nich z domovů vyhnaly přírodní katastrofy, ne boje. Mezi uprchlíky je 7200 dětí mladších než rok. »V táboře Gatumba je 3000 lidí, kteří utekli před povodněmi, 80 % z nich jsou děti. Většina nechodí do školy a mnoho z nich jí jen jednou denně,« sdělila Save the Children. Sedmačtyřicetiletá matka tří dětí se bojí, že děti mohou hlady zemřít. »Živila jsem se zemědělstvím, ale teď je můj domov pod vodou. Tentokrát voda zaplavila všechno a už neustoupila,« řekla.

(ava)