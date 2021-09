Divný rok

Když se mi někdy v roce 1988 nebo 1989 dostala do ruky deska Slávka Janouška Kdo to zavinil, netušil jsem, že si o dost déle slova: »…je to divný rok, to nikdá nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo…« doslova osahám osobně…

Ale začnu o kousek dříve. Pro mou »kariéru« v novinách je zásadní podzim. Na podzim 2002 mi vyšel první článek ve Votických novinách. Na podzim 2007 jsem nastoupil do Haló novin. Na podzim 2012 jsem dostal od Spolku českých novinářů Cenu Jana Švermy. A pak se vlastně dlouho nic zásadního nedělo, až před rokem…

To jsem měl pocit, že se mi mezi 4.-28. říjnem zhroutil svět… Velmi špatně se mi hledal smysl dalšího fungování nejen v práci, ale celkově. A mnoho lidí mi radilo: »Soustřeď se na práci a makej, to je asi jediné, co zabere…« Musím přiznat, že se mi to moc nezdálo, ale zkusil jsem to. A musím také přiznat a říct: »Maruško, mělas‘ pravdu! Ostatně jako vždy… Děkuji!«

Soustředil jsem se na dvě věci: práci pro redakci – záměrně neříkám v redakci – a na své druhé já, svou postavu v jedné internetové hře. A obojí se mi asi dařilo a nese své ovoce. V té hře jsem se dostal do první desítky v žebříčku (česky se prý nyní říká do »top ten«) - a v práci?

Začátkem září jsem ve Svojšicích vyslechl »laudatio« z úst Petra Kojzara, když zdůvodňoval, proč letošní novinářskou cenu předá tomu, komu ji předá. Mj. řekl, že hned v pondělí, až si přečtou reportáž, kterou bude z akce oceněný redaktor psát, se všichni přesvědčí, zda se rozhodl správně, nebo zda je pitomec. Protože člověk je asi naprogramován k tomu, že spíš slýchává na svou adresu nadávky, než slova chvály, při příchodu jsem dojatě polohlasně pronesl: »Ty seš pitomec, viď?« Později jsem zjistil, že to tak polohlasně asi nebylo, i nedaleký mikrofon udělal své…

Během několika pár dnů jsem se dozvěděl další příjemnou zprávu. Spolek českých novinářů si mě opět vybral k ocenění, tentokrát ve velmi milé společnosti kolegy známého i ze stránek Haló novin Miroslava Maršálka. Ten se bohužel nemohl slavnostního předání zúčastnit, tak k němu dojde příležitostně. Ale opět jsem měl možnost vyslechnout si »laudatio« (Moniko děkuji), a uvědomit si tak, že jsem asi v tom posledním divném roce nedělal jen chyby, kterých se dopouští každý z nás.

A proč to celé píši? Přesvědčil jsem se, že i když si myslíte, že jste úplně na dně, zjistíte, že je důvod a možnost jít dál. A že bude líp. Tak na to, prosím, myslete.

Zbyšek KUPSKÝ