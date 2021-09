Volební kampaň dospěla do finále

Volby do Sněmovny jsou již prakticky za dveřmi a už jen málokde se uskuteční velké předvolební mítinky. Většinou tak již jde především o zintenzivnění kontaktní kampaně. Dosavadní průběh poznamenalo několik excesů, nikoliv však vysloveně závažných.

Například na Vysočině musela KSČM už několikrát řešit poškození svých poutačů. »Řešíme to často, ale je to každé volby podobné,« řekl Karel Dvořák, který je předsedou Okresního výboru KSČM Havlíčkův brod. Jeden z poutačů byl poškozen ve Ždírci nad Doubravou. »Nebylo to ani v noci, chviličku před obědem přijel pán na kole, z plotu serval náš banner, poškodil plot, poškodil banner, nasedl na kolo a odjel. Řekl, že je to jeho občanská povinnost, že to nemůže takhle nechat, aby se taková strana propagovala, že je to jeho vzdor, jeho protest a že nehodlá nikomu nic platit,« řekl Dvořák. Několikatisícová škoda se podle něj bude řešit jako přestupek.

Mítinky plánuje KSČM na Vysočině ještě v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě. »Pocovidová situace a zdražování momentálně zcela určitě mezi lidmi rezonuje nejvíc. A u nás na Vysočině jsou také velkým tématem lesy a kůrovec,« doplnila současná zásadní témata předsedkyně OV KSČM Jihlava Helena Vrzalová.

Pilířem i sociální sítě

Naopak bez incidentů se zatím odehrává kampaň v Olomouckém kraji. Zaměřena je hlavně na kontakt s voliči na náměstích a v ulicích měst. Dalšími pilíři předvolební kampaně jsou také billboardy a sociální sítě. Ty jsou pro politiky stále důležitějším komunikačním kanálem, na kterém mohou prezentovat svoje programy a někteří i přímo komunikují s voliči. Například krajský lídr KSČM Ludvík Šulda na Facebooku v přímém přenosu odpovídal na dotazy, které mu zaslali voliči pomocí SMS zpráv.

Také kampaň ve Zlínském kraji považuje většina lídrů stran a hnutí za korektní. Někteří se však prý setkávají například s nadávkami na sociálních sítích nebo přelepováním plakátů. Jednotlivé politické subjekty sázejí i zde ve finále především na osobní setkání s voliči v ulicích měst. Oslovit se je snaží i prostřednictvím sociálních sítí, venkovní reklamy nebo tiskovin ve schránkách.

Za slušný považuje dosavadní průběh kampaně i poslankyně Marie Pěnčíková, která je jedničkou kandidátky KSČM. »Zlínsko je krásný a různorodý kraj, který se ale také potýká s celou řadou problémů. Potýkáme se s velkým úbytkem obyvatel, kteří odcházejí za prací a lepšími mzdami, odcházejí ale také za vzděláním a už se nevracejí. Potýkáme se s nedostatkem lékařů, zejména pediatrů. Řešíme ale také obsazení holešovské průmyslové zóny. Musíme dotáhnout věci, které řešíme už řadu let,« nastínila Pěnčíková.

I kampaň v Královéhradeckém kraji nyní vrcholí. Politické subjekty zde také sázejí na osobní kontakt s voliči, předvolební tiskoviny, plakáty, billboardy… Volební kampaň v Královéhradeckém kraji před krajskými volbami se točí kolem ekonomické situace kraje a jeho budoucnosti. Hlavními programovými tématy kandidujících subjektů v kraji jsou bytová problematika, doprava a zdravotnictví. Lídr kandidátky KSČM Zdeněk Ondráček kromě tradiční kontaktní kampaně například pravidelně vyzývá ke společným výšlapům na Sněžku. Až na výjimky se předvolební kampaň v regionu odehrává v poklidu. Policisté v kraji řešili ojedinělé incidenty, nejčastěji šlo o strhané plakáty a poničené předvolební poutače.

Zdeněk Ondráček (KSČM)

S komunisty na pivo

V Ústeckém kraji s příchodem podzimu působí politici hlavně na sociálních sítích a hnutí a strany kandidujících subjektů ve sněmovních volbách se účastní především menších akcí. Volební kampaně se i v létě soustředily zejména na osobní setkání s voliči. Komunisté se celé předvolební období setkávají s lidmi u piva. Lídr kandidátní listiny KSČM Jaroslav Komínek řekl, že objíždí všechna města v kraji, další kandidáti se účastní akcí většinou v okresech, z nichž pocházejí.

Na osobní kontakt s lidmi vsadili v kampani před sněmovními volbami i v Jihočeském kraji. Někteří kandidáti k tomu využili i různé společensko-kulturní akce, jiní se soustředili na klasické mítinky. Jednička na kandidátce KSČM Alena Nohavová navíc například osobně vylepovala po obcích předvolební plakáty propagující KSČM.

Kampaň před volbami do Sněmovny vrcholí i v Libereckém kraji. I zde se zatím podle policie i zástupců stran obešla bez větších problémů či konfliktů. Velkých akcí je ale v kraji minimum. Voliči mohou kandidáty, včetně lídra KSČM Jana Korose, potkat v ulicích měst i na každé kulturní, společenské nebo sportovní akci, shlížejí na ně z plakátovacích ploch, poutačů na plotech a domech i z billboardů. Schránky plní letáky a předvolební noviny, voliče oslovují strany na sociálních sítích.

Šance na nový začátek

Ve Středočeském kraji se politická uskupení také snaží voliče zaujmout osobně i prostřednictvím sociálních sítí. Nechybějí ani plakáty či billboardy, do poštovních schránek Středočechů postupně přišly také letáky s programy většiny velkých stran včetně KSČM. Konflikty či problémy se zde téměř neobjevují. Kandidáti napříč stranami jsou v posledních týdnech hodně v terénu, včetně místopředsedy ÚV KSČM a lídra komunistů v kraji Stanislava Grospiče. »Jsem přesvědčen, že program KSČM ‚Šance na nový začátek‘ dává naději i jasnou představu, jak dál, přináší a nabízí občanům cestu z krize společenské i ekonomické, do níž se České republika dostala,« uvedl Grospič.

Lídři větších stran, kteří mají podle průzkumu šanci dostat se po říjnových volbách do Sněmovny, jsou s dosavadním průběhem kampaně většinou spokojeni i v Plzeňském kraji. Většinou uvádějí, že se zaměřili především na kontaktní kampaň a na setkávání s voliči, spíš než na masivní billboardovou kampaň. U některých stran je ale množství propagačních materiálů podezřelé. Lídr KSČM Jiří Valenta je přesvědčen, že některé strany investovaly víc, než je povoleno. Každopádně ale vyjádřil spokojenost s profesionálně vedenou kampaní KSČM. »Setkáváme se s voliči a říkáme jim, co jsme za uplynulé roky dokázali a prosadili, než abychom jim jen slibovali, co někdy v budoucnu uděláme,« řekl.

Také kampaň v Karlovarském kraji byla spíše klidná a obešla se bez závažných incidentů. Hlavní souboje se odehrávaly spíše na jednání zastupitelstev měst a kraje. Lídr kandidátky KSČM Pavel Hojda připomněl, že největším problémem kraje a současně i jeho výhodou je, že je krajinou hor a řek, lesů a luk, s bohatými přírodními zdroji pro využití v lázeňství, méně zemědělsky využívanou. »Protože je Karlovarský kraj především lázeňským krajem a po roce 1990 postupně přišel kvůli pravicové reformě hospodářství o významné výrobní kapacity v keramickém, textilním, sklářském, hudebním a strojním průmyslu, má každá nenadálá a málo očekávaná událost, jako například celosvětová pandemie, velmi negativní dopad na životní úroveň a zaměstnanost obyvatel kraje,« připomněl Hojda specifika kraje s tím, že ve Sněmovně bude rozhodně usilovat o to, aby se naplnilo rozhodnutí o větší ekonomické podpoře postižených krajů, tedy Karlovarského kraje, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Zásadní debaty již proběhly

Uskupení v Pardubickém kraji, která se ucházejí o poslanecké mandáty, skončí kampaň den či dva před otevřením volebních místností. Základní debaty s voliči mají za sebou komunisté.

Poslankyně a vedoucí kandidátka KSČM v kraji Květa Matušovská, se zúčastní i posledního velkého mítinku příští pondělí v Pardubicích. »Kampaň povedeme do středy 6. října, myslím, že už to stačí. My zahajovali v červnu, ale v létě jsme za voliči nejezdili, byla doba dovolených. Nechodíme na velké akce, jako je třeba u nás Burčákový koš, lidé se tam přijdou pobavit, nechtějí se otravovat s politiky,« řekla Matušovská. Podle poslankyně zase tak velkou reklamní kampaň KSČM jako jiné strany nemá. Reklamní plochy s jejich kandidáty zde lidé moc nepoškozují. »Spíš bych řekla, že je to taková rivalita mezi stranami. Spíš se mi stává, že mě někdo přelepí svým kandidátem z jiné strany, než že by mě strhnul nebo namaloval knír. Normálně bych to neudělala, ale říkám si, když jsi mě přelepil, tak já tě taky přelepím,« řekla Matušovská.

To i v Moravskoslezském kraji byly zaznamenány drobné prohřešky, i tak zde ale byla politická kampaň spíše korektní. Většina subjektů zde i nadále upřednostňuje spíše kontaktní kampaň, kterou považují za nejdůležitější. Velké završení svých kampaní strany většinou neplánují.

Podle krajské tajemnice komunistů Ivany Kalouskové strana zaznamenala v předvolební kampani drobné problémy. Z budovy KSČM v Ostravě někdo ukradl banner a na výlepových místech mnohdy byly poškozené předvolební plakáty. Za nejdůležitější část závěru předvolební kampaně považují komunisté kontaktní kampaň a také volební noviny. »Volební kampaň po proběhlých akcích krajského významu zakončujeme výjezdy našich kandidátů v čele s lídrem po celém Moravskoslezském kraji speciálním volebním automobilem,« sdělila Kalousková.

Na jižní Moravě se pak objevil billboard namířený proti premiérovi Andreji Babišovi, který nechal vypracovat jeden občan s rodinou. Dohledový úřad se billboardem nezabývá, protože nedostal podnět. Vedoucí kandidátky KSČM Ivo Pojezný již dříve uvedl, že by chtěl věřit, že kampaň bude vedena slušně a korektně. »Ale po tom, co se dělo ve Sněmovně, tomu přestávám věřit,« dodal. On sám pak podle svých slov vede vlastně trvalou kampaň. »Ale je pravda, že vždycky před volbami je setkávání se s občany o něco intenzivnější,« konstatoval.

V závěrečných týdnech před volbami pak třeba v Praze chtějí politické strany a hnutí ještě zintenzivnit kontaktní kampaň a jejich představitelé se tak opět vydají do ulic. »Budeme intenzivně pokračovat v naší kontaktní kampani v ulicích rozhovory s voliči a rozdáváním našich volebních materiálů. Větší akcí bude setkání s voliči 5. října od 16.00 na náměstí I. P. Pavlova a ve čtvrtek 7. října, kdy budeme oslovovat voliče u výstupů ze stanic metra,« uvedla pracovnice mediálního úseku ÚV KSČM Helena Grofová. Na začátek října strana chystá inzerci v médiích a postupně zesiluje kampaň na sociálních sítích. Volby se totiž budou konat již příští týden 8. - 9. října.

(cik)