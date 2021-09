Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zvedne nová vláda mistrovskou zkoušku?

Pár dní před volbami poslanci obdrželi od vlády k projednání návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky. Je ale jisté, že do voleb, které se konají 8. a 9. října, ho nestihnou projednat. Podle stínového ministra průmyslu za KSČM Pavla Hojdy, tak jde ze strany vlády jen o gesto.

Návrh na zavedení mistrovské zkoušky vláda schválila ještě v druhé polovině srpna. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale postupovalo podle legislativních pravidel vlády, která stanoví, že předseda vlády poté, co vládní návrh zákona podepíše, ho zasílá v elektronické a listinné podobě předsedovi Poslanecké sněmovny, sdělila mluvčí úřadu Štěpánka Filipová. Návrh tak podle ní zůstává připraven pro příští volební období, což by mohlo znamenat následnou rychlejší cestu.

Není to tak jisté…

To ale není podle Hojdy tak jisté. »Zavedení mistrovské zkoušky je rozhodně dobrá myšlenka, problém je, že ministerstvo průmyslu s návrhem přichází pozdě. Je jasné, že ve Sněmovně nyní takzvaně spadne pod stůl a je otázka, jestli ho příští vláda zvedne,« řekl stínový ministr a lídr kandidátky Karlovarského kraje Pavel Hojda našemu listu. »Je to zpozdilé, v současné době to je v podstatě jenom takové gesto a mrzí mě, že se to ministru průmyslu Karlu Havlíčkovi nepodařilo předložit dříve, aby to bylo projednatelné,« dodal Hojda. Šance na přijetí normy je podle něj už v podstatě nulová.

Pavel Hojda (KSČM).

Sněmovna se před volbami sejde ještě příští úterý na dvou mimořádných schůzích. Dopoledne projedná zprávu vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě, na programu odpolední schůze je návrh na zmrazení platů poslanců. Hojda míní, že i kdyby se byl na program některé z úterních schůzí zařadil i návrh na zavedení mistrovské zkoušky a podařilo se ho projednat ve zkráceném čtení, tak je pravděpodobné, že Senát, který se podle něj tváří jako rada moudrých, by do předlohy zasáhl, a tím by automaticky spadla pod stůl úplně.

Dobrá myšlenka hodná podpory

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v srpnu po schválení návrhu zákona ve vládě uvedl, že vláda návrh předkládat Sněmovně nebude, protože by se do voleb neprojednal. Předpokládá, že příští vláda předloží poslancům balík bezkonfliktních zákonů, na kterých bude shoda. Hospodářská komora podle svého tehdejšího vyjádření očekává, že nová Sněmovna zákon projedná co nejrychleji.

Vládní návrh by měl zvýšit zájem mladých lidí o řemeslná povolání. Hospodářská komora odhaduje, že v prvních pěti letech bude ročně vykonáno průměrně 2000 zkoušek a vydá se 1600 mistrovských listů. Za zkoušku by měli lidé zaplatit v průměru 25 000 korun.

»Neprojednání návrhu je škoda. Mistrovská zkouška je dobrá myšlenka určitě hodná podpory. Vzhledem k tomu, že jsme průmyslová a exportní země, je nesmírně důležité, abychom měli lidi, kteří jsou schopni právě díky mistrovské zkoušce zajišťovat správnou podporu průmyslu a exportu, střední stav je nesmírně důležitý pro další rozvoj průmyslu a další obchodování,« konstatoval Hojda.

Nepříliš vhodné spojení

I tato situace podle něj svědčí o tom, že dát resorty průmyslu a dopravy pod jednoho ministra není příliš vhodné spojení. Havlíček se se tak podle něj nemohl věnovat oběma resortům naplno. Podle Hojdy se například dostatečně neangažoval v tom, aby se zastropovaly ceny emisních povolenek. »To, co se děje teď, tak v podstatě likviduje naše uhelné elektrárny a naši energetickou bezpečnost,« uvedl Hojda.

Volby se konají příští pátek a sobotu. V tomto týdnu by Sněmovna měla obdržet ještě návrh státního rozpočtu, který vláda musí podle zákona předložit do konce září. Návrh nicméně spadne pod stůl a noví poslanci ho po volbách obdrží znovu.

