Sociální dávky za práci

Dánský kabinet předložil v tomto měsíci návrh zákona, podle kterého by měli všichni přistěhovalci odpracovat nejméně třicet sedm hodin za jeden týden, aby jim byly vyplaceny sociální dávky. Uvedla to AP.

Menšinová vláda sociálních demokratů uvedla, že »je pořád ještě příliš mnoho lidí, zvlášť těch nepocházejících ze západních zemí, kteří nemusí ráno vstávat do práce«. »Jestliže si nedokážou najít řádné zaměstnání, musí odpracovat zhruba tolik, kolik je běžný pracovní týden, aby dostali dávky,« prohlásila k návrhu dánská premiérka Mette Frederiksenová. »Pokud přijedete do Dánska, musíte pracovat a být užiteční,« zdůraznila vláda, podle níž tento zamýšlený plán pomůže se začleněním přistěhovalců do společnosti v Dánsku. Podle kabinetu mimo pracovní trh zůstává řada žen cizího původu, zvláště pak ženy s kořeny na Blízkém východě, v severní Africe, nebo v Afghánistánu, Pákistánu či v Turecku.

Třeba sběr odpadků

»Mohlo by se jednat například o sbírání cigaretových nedopalků či třeba plastů na plážích,« uvedl k povaze možné práce výměnou za sociální dávky dánský ministr pro zaměstnanost Peter Hummelgaard. »Nejdůležitější ale je dostat všechny tyto lidi z jejich domovů,« doplnil svou úvahu. Datum, kdy by o návrhu zákona měl hlasovat 179členný parlament v Kodani, však ještě nebylo stanoveno. Sociální demokraté v něm sice nemají většinu, je ale velice pravděpodobné, že pro svůj návrh získají podporu středopravých poslanců.

»Nerozumná« myšlenka

Poslankyně rudo-zelené koalice Mai Villadsenová ovšem myšlenku vlády označila za »nerozumnou«. »Domnívám se, že to skončí státem podporovaným sociálním dumpingem a přidělováním různých bláznivých pracovních úkolů,« řekla na adresu sociálních demokratů.

K letošnímu prvnímu červenci přistěhovalci a jejich potomci v Dánsku představovali 14,1 procenta z téměř šestimilionové dánské populace. Nejvíce imigrantů v zemi pochází z Turecka, ze Sýrie a z Iráku.

(ava, čtk)